American Horror Story, pubblicato il poster della decima stagione

Poche ore fa Ryan Murphy ha condiviso in anteprima il poster ufficiale della nuova stagione della serie TV. Il post ha immediatamente ottenuto numerosi consensi tanto da contare al momento più di 350.000 like su Instagram .

È il 2011 quando la prima stagione debutta sul piccolo schermo, American Horror Story conquista subito il pubblico divenendo un vero e proprio fenomeno mediatico. Nel corso degli anni la serie tv ottiene prestigiosi riconoscimenti, tra questi sedici Emmy Awards e due Golden Globe , uno di questi ultimi vinto da Lady Gaga ( FOTO ) nella categoria Miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione.

Ryan Murphy: i prossimi impegni

American Horror Stories, lo spin-off ordinato ufficialmente

Nel frattempo Ryan Murphy si prepara all’uscita di due nuovi progetti che lo hanno coinvolto in prima linea, ovvero The Prom e The Boys in the Band. Il primo è un musical, in uscita venerdì 11 dicembre su Netflix, che vedrà protagonisti Meryl Streep (FOTO), Nicole Kidman, James Corden, Andrew Rannells e Keegan-Michael Key.

The Boys in the Band è invece l’adattamento dell’opera scritta da Mart Crowley e arrivata al cinema con Festa per il compleanno del caro amico Harold di William Friedkin, nel cast Jim Parsons, Matt Bomer, Zachary Quinto, Charlie Carver, Andrew Rannells, Robin de Jesús, Brian Hutchison, Tuc Watkins e Michael Benjamin Washington.