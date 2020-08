Strike Back 7, le anticipazioni degli episodi 5 e 6

Su Sky Atlantic è in onda la stagione finale, la settima, di 'Strike Back'. Ultima missione per la Sezione 20: come andrà a finire? Non perdere gli episodi 5 e 6, in onda martedì 18 agosto alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Strike Back 7, episodio 5

I fratelli Hiraji si nascondono a Sarajevo, ma vengono comunque trovati dalla Sezione 20. Durante uno scontro a fuoco, Mac disobbedisce agli ordini per garantire la sicurezza della squadra. In base alle informazioni disponibili, Coltrane e i suoi non hanno dubbi: Zayef ha in programma di attivare 'Imperiya' durante una conferenza delle Nazioni Unite a Monaco. I nostri sono così costretti a rimettersi in viaggio, nella speranza di arrivare in tempo e di evitare danni irreparabili.

Strike Back 7, episodio 6

Dopo l’incidente di Monaco, Wyatt e Novin raggiungono Mac, che nel frattempo si è buttato alle spalle la carriera militare per rifarsi una vita. Eppure, nonostante la gioia che sua moglie e sua figlia sanno dargli, Mac non riesce a non ripensare al passato…e a sentirsi in colpa per la sorte dei compagni morti in battaglia. Riuscirà a sbarazzarsi di questi fantasmi?