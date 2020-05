Will Smith ricorda zio Phil in un emozionante video durante la reunion col cast di Willy il Principe di Bel-Air

Will Smith ha organizzato una reunion virtuale del cast di “Willy il Principe di Bel-Air”, serie TV che ha lanciato la sua carriera. Si tratta di una delle sit-com simbolo degli anni ’90, amatissima ancora oggi.

Un video, quello della reunion, che ha fatto scattare un grande sorriso sui volti dei fan di vecchia data, che hanno avuto modo di ritrovare il cast. All’elenco dei partecipanti alla call però mancava qualcuno. Si tratta di James Avery, amatissimo zio Phil all’interno della particolare famiglia di Bel-Air. Deceduto nel 2013, l’attore americano ha preso parte a un gran numero di pellicole, come “The Blues Brothers”. Un gran numero di produzioni anche in televisione, da “Rambo” a “Dharma & Greg”, fino a “The Closer”. Impossibile pensare di realizzare una reunion che non comprendesse un omaggio ad Avery, la cui dipartita ha toccato profondamente l’intero cast.

Willy il Principe di Bel-Air, omaggio a zio Phil

Come detto, la reunion è stata organizzata da Will Smith, che l’ha inserita all’interno del suo “Will from Home”, un programma che l’attore porta avanti su Snapchat. A prendere parte sono stati Alfonso Ribeiro (Carlton), Joseph Marcell (maggiordomo Geoffrey), Karyn Parsons (Hilary), Tatyana M. Ali (Ashley), Daphne Maxwell Reid (zia Vivian) e DJ Jazzy Jeff (Jazz).

Il video dedicato all’amato zio Phil è stato accompagnato da un post scritto da Will Smith: “Il nostro show non sarebbe stato neanche la metà di ciò che è stato, se non ci fosse stato il talento di James Avery. Ti amiamo tutti e ci manchi tanto James”.

Impossibile trattenere le lacrime nel rivedere alcune tra le scene più divertenti e commoventi di zio Phil. Una raccolta anche delle principali lezioni del gigante buono, con alcuni scatti a chiudere l’emozionante filmato.