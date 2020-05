Diavoli, episodio 5 e 6: le anticipazioni

EPISODIO 5

L'inizio rasenta il dramma. Dominic chiede aiuto a Massimo per ritrovare sua moglie Nina, che è scomparsa, non risponde al telefono e non è sola. Massimo la rintraccia nel posto dove anni prima avevano consumato con lei una notte d’amore. Dominic coglie l'occasione per confidare a Massimo di sapere del suo tradimento con Nina, ma di averlo sempre perdonato, anzio di avergli salvato il matrimonio con quell'episodio. Sul lavoro però Massimo non si può più fidare di lui, è successo un fatto grave, e per questo Massimo viene sospeso dall’incarico di Head of Trading.

EPISODIO 6

Massimo fa un patto con l'agente Vicky per ottenere il dossier segreto che da tempo insegue e potrebbe scagionarlo dai sospsetti. Offre in cambio la cattura di Duval, diventato nel frattempo un ricercato internazionale. In questa piattaforma di controinformazione che si chiama Subterranea a muovere gli equilibri Sofia. Ma manda a monte il piano quando capisce di essere personalmente coinvolto nella morte del fratello di Sofia seppur accaduta a Buenos Aires e quando non si conoscevano. Ignara di questo fatto, Sofia ruba l'agognato dossier e lo consegna a Massimo.