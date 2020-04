Tutto pronto per una nuova e incredibile avventura di “Doctor Who”. L’amata serie vede attualmente nei panni dell’alieno più famoso della televisione l’attrice Jodie Whittaker, pronta per la sua terza e (probabilmente) ultima stagione. L’universo del Dottore prevede però svariati media coinvolti, oltre alla serie TV principale. Quest’ultima ha avuto alcuni spin-off, come “Torchwood”, ma i fan possono deliziarsi con storie nello spazio anche grazie a libri, fumetti e non solo.

La nuova avventura ideata dalla BBC riguarda proprio gli altri media del franchising. La storia porta il nome di “Time Lord Victorious”. Una sfida ambiziosa, che segnerà il ritorno di personaggi molto amati. Basti pensare che nel poster trova spazio, proprio al centro, il Decimo Dottore, interpretato da David Tennant. Nel poster indossa una divisa da Signore del Tempo e il suo volto è coperto da ferite.

Ai suoi lati vi sono altri due Dottori. C’è l’Ottavo, interpretato da Paul McGann, e il Nono, che ha il volto di Christopher Eccleston. Più incarnazioni si incontreranno in quest’avventura, e quando questo è accaduto in passato i fan non sono mai rimasti delusi. Tornerà anche Billie Piper, pronta a interpretare Rose Tyler, prima companion del nuovo ciclo di “Doctor Who”, amatissima dai fan. Alle loro spalle si nota un’armata di Dalek pronti alla battaglia ma, dettaglio non di poco conto, occorre prestare attenzione anche a un Ood. Questi fa parte di una razza aliena più volte incontrata dal Dottore, in grado di comunicare grazie alla telepatia.

Nuova avventura per Doctor Who

“Time Lord Victorious” è un progetto che si svilupperà su svariate piattaforme. Vi sarà dunque un vero e proprio mix di media. Un esperimento avvincente, che metterà alla prova la fedeltà degli appassionati.

Stando a quanto annunciato sul sito ufficiale della serie, la storia sarà narrata attraverso racconti audio, contenuti digitali, giochi di vario genere, escape rooms, fumetti, romanzi e teatro immersivo.

Non si hanno ulteriori informazioni, per il momento, su quest’incredibile avventura. Non resta che segnare sul proprio calendario settembre 2020. In quel periodo ci sarà infatti l’esordio di “Time Lord Victorious”, che avrà sviluppi fino a gennaio 2021.