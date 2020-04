American Horror Story 10: torna Rubber Man?

@Immagine tratta dal profilo Instagram @mrrpmurphy

Ryan Murphy mostra una foto di Rubber Man, anticipando American Horror Story 10

Ryan Murphy continua a intrigare i fan di “American Horror Story” con i suoi post su Instagram, dove trova spazio anche la sua ultima serie, “Hollywood”. Una nuova foto svela come potrebbe esserci il ritorno di un personaggio già noto ai fan: Rubber Man. Ormai da tempo è stato sdoganato il crossover tra capitoli differenti, il che lascia libera scelta a Murphy per quanto riguarda la sceneggiatura, soprattutto in relazione al decimo anniversario della serie. Rubber Man fa pensare proprio a un incrocio tra storie differenti. Il pubblico lo ha amato in “Murder House” e ora attende di scoprire chi si celerà dietro la maschera. Ci sarà però da attendere ancora un bel po’, considerando le tempistiche solite della messa in onda di “American Horror Story”. È una serie autunnale, solitamente in onda nel periodo di Halloween.

American Horror Story, cosa sappiamo

Non sono molti i dettagli che si conoscono in merito alla decima stagione di “American Horror Story”. La serie, particolarmente amata dal pubblico, sta scatenando ormai da tempo un grande hype. Ryan Murphy è molto attivo sul proprio profilo Instagram, attraverso il quale ha concesso alcuni dettagli.

Ha suggerito come la decima stagione ruoti intorno al mare. Nell’immagine pubblicata erano ritratte due mani che si aggrappavano alla terra ferma. Nel post non c’era scritto altro che: “Cose cominciano a trascinarsi a riva…”.

Per quanto riguarda il cast, invece, sarà composto principalmente da volti noti: Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Lily Rabe, Finn Wittrock, Adina Porter, ai quali si aggiungono i più recenti Leslie Grossman, Billie Lourd e Angelica Ross. Grande attesa anche per la presenza in scena di Macaulay Culkin. Murphy ha spiegato di voler riunire in questa stagione gli attori che hanno aiutato a rendere grande “American Horror Story”.