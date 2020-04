13 serie TV da vedere se ti è piaciuta Elite

“Elite” è una serie TV spagnola, presente nel catalogo di Netflix, che è possibile consultare attraverso il decoder Sky Q. Gli abbonati Sky hanno infatti la possibilità di scaricare l’app relativa al noto servizio di streaming, così da avere tutte le proprie serie e film preferiti su un solo dispositivo.

Creata nel 2018, “Elite” vanta tre stagioni di otto episodi l’una. Si seguono le vicende di un gruppo di adolescenti, nello specifico tre giovani di umili origini. Si tratta di Samuel, Nadia e Christian, che hanno ricevuto una borsa di studio e si ritrovano in un prestigioso liceo di Madrid. Nessuno però sembra tendere loro una mano. Gli studenti privilegiati della scuola intendono rendere la loro vita un inferno e le cose precipitano quando viene ritrovato il cadavere di una giovane ragazza. Al teen drama si aggiunge dunque una colorazione thriller. Ecco dunque quali serie recuperare nel caso in cui vi sia piaciuta “Elite”.

Serie TV Teen Drama

Euphoria

Prodotta dalla HBO, marchio di assoluta qualità, come dimostrano serie come “Game of Thrones” e “Westworld”, ha come protagonista Zendaya. È lei la narratrice degli otto episodi andati in onda nel 2019. La serie racconta le vicende di un gruppo di liceali. Si pone l’intento di proporre un quadro alquanto fedele, senza mai tirarsi indietro da certe tematiche.

13 Reasons Why (Tredici)

Una serie che ha fatto molto discutere e che ha avuto un impatto alquanto forte sui giovani spettatori e non solo. Produzione ancora in corso, che vanta quattro stagioni. Basata sul romanzo “13” di Jay Asher, questa serie ruota attorno alle vicende che seguono il suicidio di un’adolescente, Hannah Baker. Quest’ultima ha registrato i tredici motivi per i quali ha deciso di togliersi la vita, alla base di tutti gli eventi narrati.

Gossip Girl

In onda dal 2007 al 2012, “Gossip Girl” è ormai divenuta una serie cult. Davvero pochi gli appassionati del genere che non hanno seguito le avventure di Serena, Dan, Blair e Chuck. Si tratta però di un ottimo titolo da rivedere, scatenando anche un po’ d’effetto nostalgia, come nel caso di “The O.C.” e altri classici televisivi. Lo sguardo è puntato sull’Upper East Side di New York e una scuola di privilegiati. Tanti misteri, crimini, amori ed eccessi, con attori come Blake Lively e Penn Badgley.

Skins (UK)

Ancora un passo indietro, fino al 2007. Una serie acclamata dalla critica, vincitrice del premio BAFTA, andata in onda per un totale di sette stagioni. La narrazione è suddivisa per generazioni, con personaggi differenti di anno in anno. Storie complesse, amori, drammi, con sceneggiature figlie del tempo, in grado di proporre un fedele affresco del mondo adolescenziale.

Pretty Little Liars

Sette stagioni in onda dal 2010 al 2017. Una serie cult, basata sui romanzi di Sara Shepard. Il tutto è ambientato in Pennsylvania, dove un gruppo di amiche trascorre un weekend in serenità. Una di loro, Alison, scompare nel nulla. Un anno dopo il gruppo, sgretolato, inizia a ricevere dei messaggi inquietanti, firmati soltanto con una “A”. Contengono segreti che le giovani avevano condiviso soltanto con Alison. Quest’ultima viene però ritrovata senza vita, il che dà il via a una lunga serie di misteri.

Riverdale

Serie particolarmente amata tra i giovanissimi, nata nel 2017 e con all’attivo quattro stagioni. Si tratta di un teen drama basato sui personaggi degli Archie Comics. Narra la vita di Archie Andrews, che vive nella piccola cittadina di Riverdale. Quest’ultima presenta un’immagine perfetta ma in realtà nasconde un lato profondamente oscuro. Da questa serie è stato tratto lo spin-off “Le terrificanti avventure di Sabrina”.

Serie TV Drama

Girls

Un affresco del mondo femminile. Una serie creata e interpretata da Lena Dunham, che segue le vicende di quattro amiche nelle sei stagioni andate in onda. Tutte cercano di costruirsi una vita dopo essersi trasferite a New York. La protagonista, Hannah, è un’aspirante scrittrice cui i genitori hanno tagliato i fondi. Scoprirà quanti errori è necessario commettere per riuscire a sopravvivere a New York, con grandi sogni. Le prime stagioni sono disponibili su Sky On Demand e su Now TV.

The Affair – Una relazione pericolosa

Serie thriller molto apprezzata, con protagonisti Dominic West e Ruth Wilson. Cinque stagioni disponibili su Sky On Demand e Now TV. Ogni episodio presenta due narratori, Noah Solloway e Alison Lockhart, le cui vite si incrociano a Long Island, dove il primo trascorre le vacanze in famiglia e la seconda vive. Iniziano una relazione ma le loro narrazioni sono discordanti. Intanto si ritrovano invischiati in un caso d’omicidio.

You

“You” è il perfetto collegamento con “Gossip Girl”, considerando come il protagonista sia interpretato proprio da Penn Badgley. Una serie non facile da digerire, considerando il forte senso claustrofobico. Si segue il percorso di Joe, un libraio con molti segreti. È l’unico narratore della serie e si dice in cerca del vero amore. I suoi metodi sono però quelli di uno stalker e, nelle due stagioni prodotte, mette nel proprio mirino altrettante donne. Uno sguardo sul mondo giovanile, fatto di social e costante esposizione.

Serie TV Thriller

La verità sul caso Harry Quebert

Miniserie in 10 episodi, disponibile su Sky On Demand e Now TV, con protagonista Patrick Dempsey. È tratta dall’omonimo bestseller di Joel Dicker e si incentra su Marcus Goldman. Questi è un giovane scrittore che decide di far visita al proprio celebre mentore, Harry Quebert, così da trovare la giusta ispirazione. Scopre però che l’uomo è il principale sospettato dell’omicidio di una quindicenne, Nola Kellergan, scomparsa molti anni prima. Un giallo d’autore da non perdere.

Big Little Lies

Cast stellare per due stagioni di una serie particolarmente amata, con Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Alexander Skarsgard, Laura Dern e Meryl Streep. Tre amiche, Celeste, Jane e Madeline, vivono a Monterrey e sono tutte madri. Tutte devono fronteggiare problemi che si celano dietro la facciata perfetta delle loro vite, scosse irrimediabilmente da un omicidio, che in qualche modo le vede tutte coinvolte.

Riviera

Serie thriller con protagonista Julia Stiles, disponibile su Sky On Demand e Now TV. Interpreta Georgina Clios, moglie di un celebre collezionista d’arte, ucciso in un’esplosione sul proprio yacht. Lei non riesce a darsi pace ed è decisa a indagare da sé, scoprendo però la vita segreta del marito, fatta di violenza e menzogne.

Le regole del delitto perfetto

Sei stagioni, per una serie con protagonista Viola Davis. Un thriller giudiziario con un cast particolarmente giovane. Si tratta principalmente degli studenti della professoressa Annalise Keating, docente e avvocato di successo. Tutti loro si ritrovano a essere coinvolti in uno spinoso caso giudiziario.