Una delle serie più apprezzate e intriganti degli anni Duemila è senza dubbio “Homeland”. Un prodotto in grado di tenere incollati gli spettatori per anni al proprio televisore o monitor, seguendo una storia intricata e dalle tante evoluzioni. “Homeland” ha più volte cambiato volto, sorprendendo gli appassionati e, dopo otto stagioni, la serie è giunta alla propria conclusione.

Cast principale composto da Damian Lewis, Claire Danes, Morena Baccarin e Mandy Patinkin, almeno fino alla terza stagione. Tutto è poi cambiato, con la Danes che ha preso di fatto le redini della serie, che ha iniziato a ruotare intorno al personaggio di Carrie Mathison, seguito con attenzione dal pubblico fino all’ottava stagione.

Dodici gli episodi della stagione conclusiva, disponibile su Sky per tutti gli abbonati, insieme a molte altre serie TV, come “Diavoli”, con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. Questi potranno seguire la regolare programmazione o seguire On Demand le vicende di Carrie, sul proprio decoder o sfruttando il servizio Sky Go. È inoltre possibile, in alternativa, vedere l’ultima stagione di “Homeland” con il ticket Serie Tv su NOW TV. L’ultimo episodio sarà trasmesso il 25 maggio 2020 alle ore 21.00. Negli Stati Uniti è però già andato in onda.

Homeland, il finale

Si conclude il lungo percorso di “Homeland”, dopo ben 96 episodi, distribuiti in otto stagioni. Il 26 aprile 2020 è andato in onda il series finale dell’amata serie di spionaggio. Basata inizialmente su un format israeliano, “Hatufim”, noto anche come “Prisoners of War”, è stato sviluppato nel corso degli anni in America, prendendo strade ben differenti e soprattutto ampliando il raggio d’analisi.

Abbandonato, col tempo, il filone narrativo di Brody (il personaggio di Lewis), ci si è concentrati su Carrie. Un finale che cambierà il destino della protagonista, la cui storia ricalca in parte quella di Edward Snowden, seppur con una porta socchiusa su un possibile futuro positivo. Ecco con quali aspettative gli spettatori si sono avvicinati all’ultima fase di questa avventura.

Alex Gansa, che ha sviluppato la serie con Howard Gordon, ha spiegato come l’ultimo atto sia stato scritto soltanto dopo il decimo episodio girato. Tutto è rimasto aperto fino alla fine. Ha spiegato d’aver percepito fortemente il peso di questo ultimo capitolo, tenendo conto dell’affezione del pubblico per la serie.

Homeland 8, la trama

All’inizio dell’ottava stagione Carrie si ritrova dinanzi a un atroce dubbio: restare fedele o fare ciò che dev’essere fatto? Si chiude il cerchio, in una stagione che vedrà il rapporto tra la protagonista e Saul messo a dura prova. Il nuovo presidente Warner invia proprio Saul in Afghanistan, così da concludere i negoziati con i Talebani. A Kabul regnano però dei signori della guerra, spie e mercenari. Ha bisogno delle relazioni e delle competenze di Carrie per portare a termine la missione. Le chiede dunque di tornare lì, ancora una volta, mettendo a rischio la propria salute. Tra mille difficoltà, riusciranno i due a fidarsi l’uno dell’altra?