La HBO aggiorna il catalogo delle produzioni in lavorazione, prendendo una netta svolta in chiave horror. La rete è pronta a puntare su una serie TV tratta dal franchise di “Hellraiser”. È stato firmato un accordo per sviluppare il progetto, che vedrà David Gordon Green alla regia. Un nome per nulla scelto a caso, essendo il regista di “Halloween”. Scritturato per dirigere l’episodio pilota, oltre che svariati successivi.

I fan di “Hellraiser” non potrebbero essere più entusiasti, considerando la qualità media dei prodotti HBO. Basti pensare a “Game of Thrones” e “Westworld”, per citare due titoli recenti. Per la prima volta dunque faranno capolino in televisione i demoni Cenobiti, ma soprattutto Pinhead, volto iconico del male.

Hellraiser, primi dettagli sulla serie

La serie, scritta da Michael Dougherty e Mark Verheiden, non intende porsi come un remake del film del 1987 diretto da Clive Barker. L’idea è infatti quella di offrire al pubblico una continuazione della trama nota, ma soprattutto un’espansione dell’universo di “Hellraiser”.

Anche lo stesso Pinhead subirà una rivisitazione, senza però perdere di vista la trama originale della pellicola. Un progetto decisamente agli albori, al punto da non esservi ancora notizie in merito al possibile cast. Impossibile dunque ipotizzare, ad oggi, una data per la messa in onda.

Hellraiser, la trama

Il film di Clive Barker, “Hellraiser”, giunto al cinema nel 1987, era tratto dal romanzo breve “Schiavi dell’inferno”, dello stesso regista. Primo film di una lunga saga, che conta ben nove sequel.

Pinhead è il leader dei Cenobiti. Un essere senza scrupoli, che governa questi umani tramutatisi in demoni, che vivono in una dimensione parallela. Ad attivarli è il Lament Configuration, ovvero un gioco a enigmi, che spinge loro a salire sulla Terra per raccattare le anime. In questo modo è possibile mantenere un certo equilibrio tra bene e male.