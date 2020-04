Penultimo appuntamento su Sky Atlantic con la terza stagione di Babylon Berlin , dunque è tempo di ritornare nella Berlino del 1929 a fianco di Gereon Rath e Charlotte Ritter. Nuovo capitolo, nuovo caso, nuovi intrighi: cosa uscirà questa volta dai bassifondi e dagli angoli nascosti della capitale della Repubblica di Weimar? Non perdere il nono e il decimo episodio, in onda mercoledì 29 aprile alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni. - Babylon Berlin 3, scopri tutto nello speciale sulla serie

Babylon Berlin, stagione 3, episodio 9

Ispirata dalla visionarietà del Dr. Schmidt, Esther trova una soluzione per portare a termine le riprese di Demoni della Passione, con lei ovviamente nel ruolo di nuova protagonsita. Intanto, Gereon e Gennat interrogano l'Armeno, ma il boss dice di non sapere dove si trovi il suo socio. Mentre Charlotte porta sua sorella dal chirurgo, Toni comincia a leggere per lo "zio" di cui le ha parlato quel suo conoscente. Stennes, alla ricerca di Pechtmann, ordina a Kessler di fare attenzione e di non fidarsi di nessuno. Wendt va insieme a Rath a casa della Signora Behnke: forse Katelbach si nasconde ancora lì...o forse no... Con un escamotage, Nyssen riesce a ottenere la firma di sua madre su un documento: finalmente potrà avviare il suo piano. Gereon e Helga parlano di Moritz, ma la situazione degenera in breve tempo.



Babylon Berlin, stagione 3, episodio 10

La polizia finalmente trova la presunta arma del delitto, un coltello a serramanico: le impronte digitali racconteranno presto la verità. Gereon si mette alla ricerca di Pechtmann, che sembra letteralmente svanito nel nulla. Intanto, Charlotte e Litten provano a convincere Greta a non arrendersi. La madre di Nyssen non la prende per niente bene quando scopre cosa ha in mente di fare suo figlio. Toni continua ad andare dallo "zio", e sua sorella, disperata, la cerca dappertutto, anche a casa della Signora Cziczewicz...che però in quel momento è impegnata: sta praticando un aborto clandestino. Per Kessler le cose si mettono male, per l'Armeno un po' meglio: forse sua moglie lo ama ancora, e forse Demoni della Passione vedrà la luce. Resta incerto il futuro di Weintraub: se l'assassino non è lui, chi potrà mai essere? MaLu Seegers entra in azione.