Penultimo appuntamento su Sky Atlantic con la terza, attesissima stagione di Westworld , e adesso la guerra si sposta nel mondo reale, che è controllato, o meglio, regolato, da una misteriosa società di nome Incite. Dolores, Maeve, Bernard e compagni ci aspettano: tu che da parte starai? Non perdere il settimo episodio, Passed Pawn , in onda lunedì 27 aprile alle 03.00 (in diretta con gli USA, poi in replica alle 21.15, disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni. - Westworld 3, scopri tutto nello speciale sulla serie - Per cause di forza maggiore, la terza stagione di Westworld sarà trasmessa solo in versione originale con i sottotitoli in italiano. La versione doppiata verrà realizzata e mandata in onda non appena possibile.

Westworld, stagione 3, episodio 7

Il settimo e penultimo episodio della terza stagione di Westworld - intitolato Passed Pawn, un evidente riferimento al cervellotico gioco degli scacchi, precisamente alla mossa nota come "pedone passato" (ndr, semplificando al massimo è quando un pedone non può essere contrastato nella marcia in avanti da un pedone avversario né sulla stessa colonna, né a destra, né a sinistra di essa, dunque quando siamo in presenza di un pedone che non ha più un pedone del colore contrario di fronte a sé...traete voi le relative conclusioni...) - ci mostra finalmente la verità su Caleb, perché anche lui, come ripetuto spesso da Dolores, ha un ruolo nello schema generale delle cose.

Scopriamo anche cos'è successo per davvero a William, ora assolutamente determinato a portare avanti un obiettivo ben preciso. Toccherà a Bernard e a Stubbs gestire i suoi colpi di testa, perché anche per loro sta arrivando il momento della resa dei conti. Cos'ha dunque in mente Dolores? La distruzione dell'umanità per fare in modo che a prosperare sia la sua specie? O qualcos'altro? Ciò che è certo è che Maeve (con tanto di alleati al seguito, e una è Miss Clementine Pennyfeather) farà tutto il possibile per fermarla. Un po' per vendetta - la morte di Hector è stata un colpo durissimo -, un po' per assicurarsi che le anime che ora vivono nella Valley Beyond, nel Sublime, siano definitivamente al sicuro.

