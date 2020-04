In occasione dell'anniversario del disastro nucleare avvenuto ormai 34 anni fa in Ucraina, su Sky è disponibile la splendida e premiatissima miniserie in cinque parti (una co-produzione Sky e HBO) andata in onda lo scorso anno: scopri dove, come e quando (ri)vedere Chernobyl.

di Linda Avolio

Chernobyl: di cosa parla la serie tv

26 aprile 1986, ore 01.23'.45''. Durante un test, il reattore numero 4 della centrale nucleare ucraina di Černobyl', situata a pochi chilometri di distanza dal confine con la Bielorussia, esplode, sparando in aria una quantità incredibile di materiale radioattivo. Mentre i tecnici e gli ingegneri del turno di notte cercano di stabilizzare la situazione e di capire l'entità dei danni, i vigili del fuoco intervengono per spegnere l'incendio. Non molto lontano da lì, a Pryp'jat' - la cittadina-dormitorio situata a soli 3 chilometri di distanza sorta proprio per i lavoratori della centrale e per le loro famiglie -, migliaia di persone assistono a quello spettacolo tanto affascinante quanto letale.

Poche ore dopo, il professor Valery Legasov (Jared Harris) - il primo vicedirettore dell'Istituto Kurčatov per l'Energia Atomica, uno dei più stimati chimici sovietici di quegli anni - riceve una telefonata dal Cremlino: farà parte della commissione d'inchiesta sull'incidente nucleare più terribile della Storia, il Disastro di Černobyl'. Insieme a Boris Shcherbina (Stellan Skarsgard) - a capo della commissione governativa istituita dal Cremlino nelle prime ore successive al disastro - e a Ulana Khomyuk (Emily Watson) - la fisica nucleare bielorussa che per prima, a Minsk, a poche ore dall'esplosione, rileva un'enorme quantità di radiazioni nell'aria -, Legasov fa quanto in suo potere per evitare una seconda esplosione (con conseguente rilascio di materiale radioattivo nella falda acquifera) e per scoprire la verità su cos'è successo quella maledetta notte.

Nonostante lo stesso governo tenti di insabbiare molte cose e di nascondere dietro il "segreto di Stato" quante più informazioni possibili, i tre riusciranno a scoprire la verità, ma farla arrivare al mondo intero si rivelerà una sfida ancora più difficile di quella affrontata a Černobyl'...

Chernobyl: dove vedere la serie tv su Sky

Chernobyl è stata trasmessa in prima tv per l'Italia tra maggio e giugno del 2019, ma se ve la siete persa, o se semplicemente volete rivederla, la trovate disponibile On Demand e in streaming su NOW TV. Se invece vi sentite in vena di fare una (mini)maratona, tutti gli episodi (cinque in totale) della serie tv andranno in onda domenica 26 aprile su Sky Atlantic a partire dalle 14.40.

