Continua su Sky Atlantic la corsa della terza stagione di Babylon Berlin , dunque è tempo di ritornare nella Berlino del 1929 a fianco di Gereon Rath e Charlotte Ritter. Nuovo capitolo, nuovo caso, nuovi intrighi: cosa uscirà questa volta dai bassifondi e dagli angoli nascosti della capitale della Repubblica di Weimar? Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, in onda mercoledì 22 aprile alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni. - Babylon Berlin 3, scopri tutto nello speciale sulla serie

Babylon Berlin, stagione 3, episodio 7

Nyssen mette a punto un piano che potrebbe sconvolgere completamente gli equilibri interni del Paese...ma ha bisogno di alleati per metterlo in atto. Forse Wendt e Segers? Mentre Charlotte chiede a Czerwinski e Henning di tenere d'occhio Weintraub senza dire niente a Bohm, Gereon, che ha intenzione di scroprire la verità riguardo l'omicidio di Benda, si mette in contatto con Richard Pechtmann, il vero nome di Fritz Hockert. Intanto Litten, l'avvocato di Greta, fa richiesta di ricorso in appello. Il misterioso fantasma nero colpisce di nuovo...



Babylon Berlin, stagione 3, episodio 8

Wendt è rimasto molto incuriosito dal piano di Nyssen, ma in questo momento la priorità è un'altra: evitare in ogni modo che salti fuori la verità sul caso Benda. Moritz alla fine è riuscito a partecipare al weekend nel bosco, ma non si tratta del classico gruppo per ragazzini: si tratta di un ritrovo della Gioventù Hitleriana. La data dell'esecuzione di Greta viene fissata, ed è incredibilmente vicina. Il pezzo di Katelbach ha suscitato parecchio scalpore, e ora il giornalista è ricercato dalla polizia politica. L'Armeno interroga il suo socio, del quale ormai non si fida più. Gereon riceve la visita di Helga, ma le cose non vanno come sperato. Per aiutare sua sorella, Charlotte accetta di esibirsi in uno spettacolo decisamente particolare.