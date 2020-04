Nuovo appuntamento su Sky Atlantic con la terza, attesissima stagione di Westworld , e adesso la guerra si sposta nel mondo reale, che è controllato, o meglio, regolato, da una misteriosa società di nome Incite. Dolores, Maeve, Bernard e compagni ci aspettano: tu che da parte starai? Non perdere il quinto episodio, Genre , in onda lunedì 13 aprile alle 03.00 (in diretta con gli USA, poi in replica alle 21.15, disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni. - Westworld 3, scopri tutto nello speciale sulla serie - Per cause di forza maggiore, la terza stagione di Westworld sarà trasmessa solo in versione originale con i sottotitoli in italiano. La versione doppiata verrà realizzata e mandata in onda non appena possibile.

Westworld, stagione 3, episodio 5

Il quinto episodio della terza stagione di Westworld - intitolato Genre, dove per genre in inglese si intende il genere narrativo (letterario, cinematografico, seriale, etc) a cui appartiene una determinata opera - ci mostra finalmente la nascita di Rehoboam, e, soprattutto, ci spiega nel dettaglio i motivi che spinsero Engerraund Serac a decidere di costruire un Sistema che, nella sua mente, avrebbe dovuto sostituire Dio, chiaramente incapace di far vivere in pace e in ordine l'umanità. O chiaramente inesistente, dunque necessariamente sordo, cieco e muto.

Intanto Dolores, aiutata da Caleb, ha intenzione di usare Liam Dempsey Jr per accedere a Rehoboam e scatenare il caos. O per rendere liberi gli esseri umani? Questione di punti di vista? Bernard deve ancora capire quale sarà il suo ruolo in questo nuovo mondo che sta per venire alla luce. Ma, ancora una volta, distinguere cosa è reale da cosa non lo è non sarà per niente facile. Cos'è veramente il libero arbitrio? Vale davvero la pena raggiungerlo? E' meglio un mondo dove ognuno è (inconsapevolmente) spinto a fare la propria parte per mantenere l'ordine sociale ed evitare disordini, o è meglio un mondo libero ma caotico? Soprattutto: chi ha il diritto di scegliere?



