Dove vedere Twin Peaks anche in streaming

Il 2020 è un anno particolare per una delle serie TV più importanti mai realizzate: “Twin Peaks”. Ideata da David Lynch e Mark Frost, in Italia viene presentata come “I segreti di Twin Peaks”. Un prodotto che ha avuto un’influenza enorme su titoli del piccolo schermo, da “True Detective” a “Fargo”, dai “Soprano” a “Lost”. La prima messa in onda avvenne l’8 aprile 1990, dunque quest’anno si festeggiano i 30 anni di questo capolavoro televisivo. Ecco dove poter recuperare le tre stagioni della serie in streaming o vederle per la prima volta.

Twin Peaks in streaming

Gli appassionati di David Lynch e, nello specifico, di Twin Peaks, hanno modo di recuperare ogni singolo episodio su Sky. Un capolavoro del piccolo schermo, ideato da uno dei più grandi registi del cinema moderno.

Svariate le possibilità per approcciarsi a questo titolo. La serie è infatti presente nell’ampio catalogo On Demand di Sky. Gli abbonati possono dunque decidere di avviare in qualsiasi momento il celebre primo episodio, così da cimentarsi in una folle caccia all’assassino, provando a rispondere alla celebre domanda: chi ha ucciso Laura Palmer?

Le stagioni di Twin Peaks possono essere apprezzate in ogni dove e su qualsiasi dispositivo sfruttando il servizio Sky Go, riservato agli abbonati. Il catalogo, tra serie TV, film, sport e programmi d’intrattenimento, è totalmente a disposizione anche per chi ha deciso di abbonarsi al servizio NOW TV. In questo modo, grazie alla chiavetta dedicata e alla relativa app, non vi sarà dispositivo dal quale non poter godere del pacchetto Sky. Le prime due stagioni saranno a disposizione in streaming fino al 30/12/2020. La terza invece resterà nel catalogo Sky fino al 19/05/2020.

La trama di Twin Peaks

La serie di “Twin Peaks” è ambientata in una fittizia cittadina montana, nello Stato di Washington, a pochi chilometri dal confine con il Canada. Un luogo tranquillo, la cui serenità viene sconvolta dal ritrovamento del cadavere della giovane Laura Palmer. Per le indagini giunge in città Dale Cooper, agente dell’FBI, che si ritroverà a scavare tra i più oscuri segreti degli abitanti di Twin Peaks.

La seconda stagione subisce una brusca chiusura, che ha lasciato grande insoddisfazione in molti fan. Per questo motivo Lynch e Frost sono tornati in quel tranquillo paesino di montagna. Il tutto è avvenuto nel 2017, con una terza stagione da 18 episodi, per un nuovo totale di 48. Un ultimo capitolo, anticipato da un libro, “Le vite segrete di Twin Peaks”, che approfondisce i temi della serie e racconta le vicende dei protagonisti dopo la chiusura negli anni ’90.