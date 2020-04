Continua su Sky Atlantic la corsa della terza stagione di Babylon Berlin , dunque è tempo di ritornare nella Berlino del 1929 a fianco di Gereon Rath e Charlotte Ritter. Nuovo capitolo, nuovo caso, nuovi intrighi: cosa uscirà questa volta dai bassifondi e dagli angoli nascosti della capitale della Repubblica di Weimar? Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda mercoledì 8 aprile alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni. - Babylon Berlin 3, scopri tutto nello speciale sulla serie

Babylon Berlin, stagione 3, episodio 3

Dopo l'ennesima seduta sotto ipnosi con il Dr. Schmidt, cioè con suo fratello, Gereon lascia andare via Helga e Moritz...ma Helga ha un misterioso benefattore pronto ad aiutarla. Proseguono le indagini sulla morte di Betty Winter e di Krempin, l'elettricista incaricato di sabotare il film, ucciso sul finire del secondo episodio. Greta riceve una visita decisamente inaspettata. Wegener, il braccio destro di Nyssen, raccoglie informazioni su alcuni investimenti potenzialmente rischiosi. Torna in scena Katelbach, intenzionato a gridare al mondo intero che gli ultra nazionalisti si stanno organizzando per prendere il potere. The show must go on, così l'Armeno e Weintraub si recano sul set per verificare che le riprese procedano spedite, altrimenti si ritroveranno nei debiti fino al collo. Tristan Rot, il marito della defunta Betty Winter, è sconvolto, e non sa se sarà in grado di tornare sul set. Charlotte, che si trova agli studios insieme a Rath, incontra la sua amica Vera, che spera di essere scelta come rimpiazzo della compianta protagonista. L'inquietante fantasma nero colpisce ancora...

Babylon Berlin, stagione 3, episodio 4

In tribunale, Greta inspiegabilmente cambia la sua versione dei fatti, e la cosa non fa per niente contenta la dottoressa Volcker, anche lei in prigione per i disordini del Primo Maggio. Mentre Helga e Nyssen discutono sul futuro, Gereon e Charlotte devono pensare al presente, perché c'è stato un nuovo omicidio sul set del film maledetto. Lui dovrà condividere le indagini insieme a Bohm, non proprio il suo collega preferito, ma a lei andrà anche peggio, perché a Bohm verrà assegnata come assistente. Tristan Rot sembra più convolto del previsto nel caso riguardante la morte di sua moglie... Su richiesta di Rath, Graf riesce a introdursi nell'archivio e a raccogliere materiale prezioso riguardante l'omicidio del questore Benda. Charlotte va finalmente a ritirare l'ultima cosa che le ha lasciato sua madre, e fa una scoperta che la lascia piuttosto scossa.