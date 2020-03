Nuovo appuntamento su Sky Atlantic con la terza, attesissima stagione di Westworld , e adesso la guerra si sposta nel mondo reale, che è controllato, o meglio, regolato, da una misteriosa società di nome Incite. Dolores, Maeve, Bernard e compagni ci aspettano: tu che da parte starai? Non perdere il terzo episodio, The Absence of Field , in onda lunedì 30 marzo alle 03.00 (in diretta con gli USA, poi in replica alle 21.15, disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni. - Westworld 3, scopri tutto nello speciale sulla serie - Per cause di forza maggiore, la terza stagione di Westworld sarà trasmessa solo in versione originale con i sottotitoli in italiano. La versione doppiata verrà realizzata e mandata in onda non appena possibile.

Westworld, stagione 3, episodio 3

Il terzo episodio della terza stagione di Westworld - intitolato The Absence of Field, chiaro riferimento al componimento di Mark Strand, il "poeta dell'assenza" - si concentra sul personaggio di Charlotte Hale. Ovviamente non si tratta veramente di lei, dunque la domanda sorge spontanea e doverosa: chi c'è dentro il corpo del personaggio di Tessa Thompson? Chi è stato scelto da Dolores per infiltrarsi dentro la Delos al fine di avere il totale controllo della società?

Aiutata da Caleb, apparentemente disposto a proteggerla anche a costo della propria vita, Dolores porta avanti il suo piano. In mente ha una vera e propria rivoluzione: eliminare il Sistema. E, senza il Sistema, la vera natura degli esseri umani sarà destinata a venire allo scoperto. Serac, l'architetto di Rehoboam e dell'algoritmo che controlla tutto il pianeta, è segretamente in combutta con qualcuno che non è ciò che sembra.

"In a field

I am the absence

of field.

This is

always the case.

Wherever I am

I am what is missing."



- - - - - - - -



"In un campo

io sono l’assenza

del campo.

È

Sempre così.

Ovunque io sia

sono ciò che manca."