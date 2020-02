Continua su Sky Atlantic la corsa della sesta e ultima stagione di Power , l'avvincente serie di casa Starz creata da Courtney A. Kemp. Per Ghost è veramente arrivato il momento della resa dei conti: chi la spunterà? Non perdere l'undicesimo e il dodicesimo episodio, in onda martedì 18 febbraio alle 23.00, ma intanto ecco alcune anticipazioni.

Power 6, stagione finale, episodio 11

Dopo essere stato incastrato da Ghost per l'omicidio di Jason Micic, Dre progetta di andarsene da New York insieme a Tina alla volta di Los Angeles, ma prima deve sistemare alcune faccende rimaste in sospeso. Per esempio, la verità riguardo l'omicidio di Terry Silver. Chi ha tempo non aspetti tempo, recita il famoso detto, e Dre scoprirà il senso di queste parole sulla sua stessa pelle. Intanto Spanky si accorda in segreto con Rodriguez. Ghost sta er diventare veramente un fantasma?

Power 6, stagione finale, episodio 12

Ancora in lutto per la morte di Angela, Paz è alla ricerca degli alleati giusti per portare a termine la sua vendetta e fare giustizia...a modo suo, ovviamente! E' forse Warner la persona che fa al caso suo? Riusciranno i due a incastrare Ghost per la morte di Angela? Come spesso accade nella vita reale, le cose non vanno come previsto. Forse l'aiuto di Tasha potrebbe rivelarsi decisivo...forse... A uccidere Angela, però, come ben sappiamo, non è stato Ghost, bensì Tommy, e quando Paz verrà a sapere la verità (questa ma anche quella relativa a sua sorella e James), il mondo le crollerà addosso. Ma non c'è tempo da perdere: bisogna prendere una decisione, e bisogna prenderla subito.