Va in onda su Sky Atlantic Rome , l'avvincente serie tv ambientata nella Roma antica, con Kevin McKidd e Ray Stevenson nei panni dei due protagonisti, Lucio Voreno e Tito Pullo. Non perdere il settimo e l'ottavo episodio di Rome , in onda martedì 4 febbraio alle 21.15.

Rome, stagione 1, episodio 7

Dopo quanto successo, Cesare ha un disperato bisogno di rinforzi. Pullo e Voreno tentano di di raggiungere il loro Generale nonostante il naufragio, ma si trovano di fronte a un inaspettato dilemma quando di fronte a loro si palesa la possibilità di trarsi d'impiccio senza brutte conseguenze: cosa decideranno di fare? A Roma, intanto, Atia, preoccupata per la situazione della guerra, manda Ottavia da Servilia per chiederle sostegno e protezione. Servilia si dimostra bendisposta, forse anche un po' troppo, specialmente verso la giovane... In vista di un contrattacco, Pompeo e i suoi alleati, convinti di avere già la vittoria in mano, si spartiscono il bottino, letterale e figurato, prima di scendere in campo. La sorella di Niobe fa ritorno a Roma. In difficoltà e con molti meno soldati del previsto, Cesare e Marco Antonio si giocano il tutto per tutto nella Battaglia di Farsalo.

Rome, stagione 1, episodio 8

Di ritorno dalla grecia, Bruto viene accolta freddamente da Servilia. In Egitto, Cesare prima rimprovera i consiglieri di Tolomeo XIII per aver preso la decisione di uccidere Pompeo, e poi interviene nelle disputa tra il giovane sovrano e la sua sorella-moglie, Cleopatra, con l'obiettivo di assicurare alla sua gente un'imponente scorta di grano e per avere lui stesso accesso diretto al tesoro del regno egiziano, in debito con Roma. Marco Antonio però non è d'accordo con queste tattiche: è meglio non forzare la mano di Tolomeo, specialmente con così poche truppe a disposizione. Voreno e Pullo vengono mandati in missione: dovranno liberare Cleopatra, attualmente agli arresti domiciliari, e portarla ad Alessandria. La giovane regina si convince che, per sopravvivere, dovrà riuscire a sedurre Cesare: non esiterà a usare le armi di cui l'ha dotata madre natura, ma con qualcuno funzionerà, mentre con qualcun altro un po' meno...

