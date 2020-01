A Discovery of Witches e non solo, ecco le serie tv da non perdere e recuperare sul mondo delle streghe

Il mondo delle serie tv è da sempre molto interessato all'universo magico. Maghi, streghe e fantasy in generale rappresentano il fulcro di una narrativa televisiva di grande successo. Serie che variano dal genere teen al drama, dall’horror alle comedy. Ecco dunque le migliori serie tv sulle streghe di ieri e oggi.

C’era una volta

Un'acclamata serie tv fantasy, ambientata nella città di Storybrooke, nel Maine. I suoi abitanti sono in realtà tutti personaggi di fiabe, leggende, folklore popolare e celebri film Disney. Sono stati tutti trasportati in questa città e derubati dei loro ricordi originali. Ciò è opera della Regina Cattiva, che ha sfruttato una maledizione ottenuta da Tremotino. Tutti si ritrovano a vivere un’esistenza ferma nel tempo da ormai 28 anni, ignari del fatto di non invecchiare. Vi è magia in ogni dove e l’unica speranza ha un nome preciso: Emma Swan. Lei è la figlia di Biancaneve e del Principe azzurro, del tutto ignara del proprio passato.

Le terrificanti avventure di Sabrina

Sabrina Spellman vive quella che sembra un’esistenza normale ma in realtà si tratta di una strega. Lo è per metà e tenta di muoversi da un mondo all’altro, provando a non distruggere il fragile equilibrio creato. Da una parte ci sono i suoi amici, che frequentano con lei un normale liceo. Tra questi c’è Harvey, il suo fidanzato mortale. Dall’altra parte ci sono le sue zie, Hilda e Zelda, che vivono con lei insieme al cugino di Sabrina, Ambrose. Sono tutti stregoni e streghe, membri di una congrega e sottoposti a Satana. Questi ha un piano per Sabrina e attende il momento in cui la giovane dovrà porre la propria firma, col sangue, nel “libro della bestia”. In questo modo dirà addio all’universo mortale. Una scelta che la giovane strega non si sente pronta a compiere.

Streghe

È una delle serie tv più popolari degli anni ’90. Le protagoniste sono le tre sorelle Halliwell, Prue, Piper e Phoebe. Vivono tutte nella stessa casa, ereditata dalla nonna, e una notte di luna piena scoprono un antico libro di stregoneria. Dopo aver recitato una formula, le tre ottengono dei poteri magici, che sfruttano per combattere le forze del Male.

Sabrina – Vita da strega

Sabrina Spellman è una giovane come tante che, una volta compiuti 16 anni, scopre d’essere per metà strega. Vive con le sue zie, Hilda e Zelda, e con l’irriverente gatto Salem. Prova a condurre una vita normale ma ogni giorno si ritrova a lottare per mantenere il proprio segreto. Si tratta dell’adattamento comedy delle storie raccontate nel fumetto della Archie Comics.

A Discovery of Witches

È l’adattamento televisivo della Trilogia delle anime di Deborah Harkness. La protagonista è Diana Bishop, studiosa di Storia, che scopre un antico manoscritto nella Biblioteca Bodleiana. Ciò conduce a un’incredibile scoperta. Diana non è umana, bensì una strega. Dopo la morte dei suoi genitori aveva deciso di dimenticare tutto ma questa parte della sua vita non può essere celata.