Va in onda su Sky Atlantic Rome , l'avvincente serie tv ambientata nella Roma antica, con Kevin McKidd e Ray Stevenson nei panni dei due protagonisti, Lucio Voreno e Tito Pullo. Non perdere il terzo e il quarto episodio di Rome , in onda martedì 21 gennaio alle 21.15.

Rome, stagione 1, episodio 3

Cesare, sempre più vicino a Roma, manda Tito Pullo e Lucio Voreno in missione: alla guida di un piccolo gruppo di soldati, i due dovranno scoprire cosa sta succedendo e quali sono le reali difese stanziate da Pompeo Magno. Pullo e Voreno ovviamente obbediscono e si mettono in viaggio. Su indicazioni di Marco Antonio, se non incontreranno ostacoli dovranno inoltre fare un'altra cosa: arrivare fino alle porte del Senato e inchiodarci sopra la dichiarazione d'intenti del loro generale. Voreno, però, è dubbioso, e il motivo è presto detto: è un "catoniano," ed è convinto che ciò che sta facendo Cesare sia un terribile sacrilegio. Ma obbedirà comunque agli ordini ricevuti. Giunti a Roma, i nostri trovan la città pressoché deserta. Mentre Lucio ne approfitta per fare ritorno a casa, Tito, che non ha una famiglia, si reca nei bassifondi, dove fa un'interessante scoperta. Atia scopre che sua figlia Ottavia si vede in segreto con suo marito... Cesare si prepara a prendere ciò che, a suo parere, gli spetta di diritto.

Rome, stagione 1, episodio 4

Rimasta a Roma, Atia organizza una festa in occasione del trionfale ritorno dello zio, Giulio Cesare, ma non ci rimane molto bene quando scopre che, su volere del festeggiato, dovrà invitare Servilia, sua acerrima rivale. Intanto, Pompeo, Bruto, Cicerone, Catone e Scipione discutono della situazione attuale: Cesare, infatti, ha marciato su Roma senza trovare nessuna resistenza, cosa che ha costretto il Senato e le legioni di Pompeo a spostarsi verso sud. Quinto, il figlio di Pompeo, viene incaricato dal padre del compito di scoprire che fine ha fatto l'oro della Repubblica, improvvisamente sparito. Ovviamente Voreno e Pullo si ritrovano coinvolti in questa delicatissima situazione, e l'unica opzione è andare direttamente da Cesare e spiegargli cosa sta succedendo. Ottavia intanto scopre il terribile segreto di suo zio...

