Arriva su Sky Atlantic la terza stagione di Room 104 , l'inquietante e surreale serie antologica creata dai fratelli Jay e Mark Duplass per HBO. Non perdere il primo, il secondo e il terzo episodio, in onda lunedì 20 gennaio alle 23.00 , ma intanto ecco alcune anticipazioni.

Room 104, stagione 3, episodio 1: The Plot

Nel passato, un fratello e una sorella che non si vedono da molto tempo si incontrano in un posto dove verrà realizzato l'investimento che hanno deciso di fare in comune: l'hotel che ospiterà la famigerata stanza numero 104. Ovviamente, la situazione non solo è tesa, ma anche sovrannaturale a causa dell'arrivo di uno straniero dall'aria (e dall'aura) alquanto...demoniaca!

Room 104, stagione 3, episodio 2: Animal for Sale

Dopo un primo episodio piuttosto inquietante, godiamoci un momento di leggerezza. In Animal for Sale, l'annoiato e stufo guardiano di un gorilla capace di "dipingere" - un vero e propria artista, a quanto pare! - si incontra nella stanza numero 104 con una donna che lo aiuterà a liberarsi della bestia una volta per tutte. Ma non si può mai controllare completamente la natura...

Room 104, stagione 3, episodio 3: Itchy

Su consiglio del suo medico, un uomo con una malattia della pelle cronica si rinchiude volontariamente nella stanza 104 nella speranza di uscirne prima o poi guarito. Ogni giorno l'uomo manda un videomessaggio al dottore, videomessaggi in cui racconta in maniera alquanto dettagliata dei trattamenti che si sta auto-infliggendo. La cura, però, non sembra funzionare, e la situazione si fa sempre più grave di ora in ora...