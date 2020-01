Arriva su Sky Atlantic la sesta e ultima stagione di Power , la serie di casa Starz creata da Courtney A. Kemp. Per Ghost è veramente arrivato il momento della resa dei conti: chi la spunterà? Non perdere il primo e il secondo episodio, in onda martedì 14 gennaio alle 23.05, ma intanto ecco alcune anticipazioni.

Power 6, stagione finale, episodio 1

Dopo gli eventi del finale della quinta stagione, Ghost è alla ricerca di vendetta. Tommy la pagherà, e la pagherà cara. Per questo motivo non dice ai poliziotti di essere a conoscenza dell'aggressore di Angela: ci penserà lui a sistemare le cose una volta per tutte. Nel frattempo, Tommy racconta a Tasha - che ha un conto in sospeso con Ghost - quanto successo: ha bisogno di un alibi. Intanto Angela lotta tra la vita e la morte in sala operatoria. Il Dipartimento di Giustizia ha un nuovo leader: il delicato equilibrio che era venuto a formarsi viene distrutto in pochissimo tempo. Ormai è guerra aperta.

Power 6, stagione finale, episodio 2

Dopo essere sopravvissuto a una sparatoria in strada, Tommy si dà alla macchia, ma Ghost è sulle sue tracce, e non si arrenderà. Come se non bastasse, gli ultimi, violenti avvenimenti hanno sparigliato completamente le carte in tavola, e il business ne sta risentendo. Tasha e James hanno un aspro confronto: lei vuole sapere cos'è successo a Terry Silver. LaKeisha vuole aumentare il giro degli affari, ma Tommy le dice che per un po' dovranno accontentarsi del solito: meglio non smuovere ulteriormente le acque. Tariq ha capito che Ghost e Tommy sono ai ferri corti: da che parte starà? Paz è intenzionata a scoprire la verità riguardo l'aggressione a sua sorella.