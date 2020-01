Ghost e compagni sono pronti a tornare per l'ultima volta su Sky Atlantic: la sesta stagione di Power, la stagione finale, andrà in onda da martedì 14 gennaio alle 23.05.

Power 6: dove eravamo rimasti

Come ben ricorderanno i fan della serie, nel concitato finale della quinta stagione Tommy Egan inaspettatamente (ma neanche troppo) spara a Angela, però non è ben chiaro che fine abbia fatto il personaggio interpretato la Lela Loren. Sarà viva o sarà morta? Di certo c'è che Angela nel capitolo finale di Power ci sarà, come dichiarato dalla showrunner Courtney Kemp, ma non è chiaro per quanti episodi e in che forma. Magari la vedremo solo in alcuni flashback, magari asrà sopravvissuta. Lo sapremo tra pochissimo. Al suo destino sono legati anche quelli degli altri personaggi, in particolare Ghost e Tasha: come si metteranno le cose per loro?

Power 6: cosa dobbiamo aspettarci

La stagione finale di Power riparte con un Ghost alla ricerca di vendetta. Il suo ex amico e "business partner" pagherà per il suo tradimento, questo è certo. Sconvolto da quanto accaduto - dal gesto inaspettato e crudele di chi fino a quel momento era a tutti gli effetti una parte della sua famiglia, quantomeno di quella scelta - il personaggio di Omari Harwick ha ora un'unica missione. Poiché, in fin dei conti, il successo è la migliore vendetta, è in questa direzione che si muoverà. Le sue intenzioni sono chiarissime: pareggiare i conti con Tommy, vedere realizzata la costruzione del Queens Child Project per celebrare il lascioto di Raina, e, infine, gettarsi il passato, nello specifico la sua esistenza criminale, alle spalle una volta per tutte. Ovviamente non sarà facile, ma questo ormai lo sa. Mentre i federali gli stanno sempre più alle calcagna e sono sempre più vicini a incastrarlo, Ghost dovrà fare molta attenzione a chi gli gira attorno: perché fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio.