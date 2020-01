Golden Globe 2020, segui con noi la diretta della cerimonia

Golden Globe 2020, premio alla carriera per Ellen DeGeneres

L'attrice e comica Kate McKinnon omaggia e premia Ellen DeGeneres, a cui è stato assegnato il Carol Burnett Award, il premio onorario alla carriera per la categoria televisiva. McKinnon ricorda il famoso e famigerato coming out di Ellen, andando indietro nel tempo, fino al 1997, anno in cui andò in onda "The Puppy Episode", quarta stagione della sitcom Ellen. Un momento cruciale della storia della televisione, un coming out che inizialmente sembrò un errore - DeGeneres per molto tempo non riuscì a lavorare né in tv né al cinema - ma che poi si rivelò la scelta migliore. Finalmente libera, Ellen potè essere sé stessa e diventare una delle personalità televisive più influenti dello show business statunitense. Ancora oggi è la presentatrice di uno dei talk show più seguiti di sempre, l'Ellen DeGeneres Show. Anche DeGeneres, nel suo discorso, ricorda quanto sta accadendo in Australia, una tragedia che non può e non deve lasciare indifferenti. L'attrice prosegue coi ringraziamenti partendo decisamente dall'inizio (dalla sua nascita!), e poi fa finta di ringraziare "suo marito Mark." Da uno dei tavoli nelle prime file, invece, ecco sua moglie, Portia De Rossi. Ellen, una performer nata, una vera e propria forza della natura!