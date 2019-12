Andrà in onda su Sky Atlantic, subito dopo il finale di The Loudest Voice , Divide et Impera: La vera storia di Roger Ailes , il documentario di Alexis Bloom presentato nel 2018 al TIFF che racconta l'ascesa e la caduta di Roger Ailes, il CEO di Fox News conosciuto per essere un grande sostenitore del Partito Repubblicano e per essere stato accusato di molestie sessuali da numerose donne che hanno lavorato con lui. L'appuntamento è per mercoledì 25 dicembre alle 22.15. - Russell Crowe irriconoscibile in The Loudest Voice: le foto prima e dopo il trucco

Da The Loudest Voice a Divide et Impera

The Loudest Voice, la serie tv targata Showtime tratta dal controverso libro di Gabriel Sherman (The Loudest Voice in The Room) è andata in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic, ma la domanda in casi come questi - casi in cui la storia reale è piuttosto recente e i personaggi sono in realtà tutti persone realmente esistite/esistenti - sorge spontanea: quanto c'è di vero in ciò che ci è stato mostrato? La risposta è: praticamente tutto. Nonostante il rifiuto di Ailes di lasciarsi intervistare, e nonostante la campagna di diffamazione contro di lui, Sherman andò avanti, trovò delle persone disposte a parlare, e alla fine consegnò un libro che fece a dir poco scalpore. E tutto questo accadeva nel 2014, due anni prima della decisione di Gretchen Carlson di fare causa.

The Loudest Voice, la serie tv, non è che l'ultimo - o forse il penultimo, considerando che quest'anno è uscito anche Bombshell al cinema - tentativo di fare luce sulla vita di un uomo che, nel bene e nel male, ha influenzato e a tratti ha anche guidato la politica americana per decenni. Un professionista della comunicazione, non c'è che dire, ma anche una persona con più ombre che luci. Divide and Conquer: The story of Roger Ailes (in italiano Divide et Impera: La vera storia di Roger Ailes), il documentario della regista Alexis Bloom, è un'altra interessante tessera di questo complicato puzzle. Basato sulle testimonianze di persone che, nel corso della loro vita (privata e professionale) hanno avuto a che fare col creatore di Fox News, il film ci porta alla scoperta di ulteriori dettagli.

Divide et Impera: il documentario

Nato a Warren, Ohio, e figlio di un operaio e di una casalinga, Roger Ailes, emofiliaco, crebbe sapendo bene cosa significa vivere nella paura, cosa che sfruttò a suo favore decenni dopo, quando si ritrovò a guidare un colosso come Fox News e a sostenere attivamente la campagna presidenziale di Donald Trump. Fu un consigliere chiave per i presidenti Nixon, Reagan e Bush (figlio). Cresciuto in una cittadina di colletti blu, ha sempre odiato la cosiddetta "elite liberal-democratica di New York." Plasmò Fox News a sua immagine e somiglianza, portandola nel giro di pochissimo a essere il canale di informazione più seguito del Paese.

Nel 2016, dopo la denuncia molestie sessuali della giornalista ed ex conduttrice di Fox News Gretchen Carlson, e dopo le testimonianze di numerose donne che lavorarono con lui, fu costretto da Rupert Murdoch e figli a dimettersi. Morì nel maggio del 2017, a 77 anni. Ma come fece un emofiliaco danzatore di tip-tap a diventare uno dei più potenti produttori televisivi d'America? Come disse uno dei suoi amici "L'opposto della morte è il desiderio. E poiché Roger era terrorizzato all'idea di morire, desiderava. Ardentemente." Forse anche un po' troppo, e nel modo sbagliato, ci sentiamo di aggiungere.

L'appuntamento con Divide et Impera: La vera storia di Roger Ailes è per mercoledì 25 dicembre alle 22.15, subito dopo il finale di The Loudest Voice.

