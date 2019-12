di Linda Avolio

Per chi vuole un Natale ESPLOSIVO: Chernobyl

Tanti auguri da Chernobyl, ma vi consigliamo di stare in casa e di non aprire le finestre: quella che cade dal cielo NON E’ NEVE!! Tornando seri (e portando il dovuto rispetto), poiché una maratona - di serie tv, s’intende! - non si nega a nessuno, il rewatch di Chenobyl è semplicemente d’obbligo, specialmente in vista dei Golden Globe 2020. Una storia raccontata come mai prima d’ora, e con un terzetto di attori veramente di altissimo livello (Jared Harris nei panni di Valery Legasov, Stellan Skarsgård nei panni di Boris Shcherbina, Emily Blunt nei panni di Ulana Khomyuk). Roba che fa venire i brividi.

Per chi vuole un Natale SPIRITUALE (ma non troppo): The Young Pope

In attesa di The New Pope – in onda su Sky Atlantic da venerdì 10 gennaio alle 21.15 – è doveroso un rewatch di The Young Pope, e quale serie migliore per entrare nel mood natalizio? Aprite il vostro cuore a Lenny Belardo, non ve ne pentirete! Andate in pace.

Per chi vuole un Natale STUPEFACENTE: Euphoria

Per chi invece non è un grande amante delle festività natalizie è d’obbligo la visione (o la ri-visione) della prima stagione di Euphoria, la serie tv targata HBO con protagonista una Zendaya semplicemente ultra. Euphoria è un frullato di angoscia adolescenziale, turbamenti emotivi e disagio esistenziale, ma non lasciatevi ingannare da un cast giovanissimo: non è il classico teen drama!! Non lo è, ve lo giuriamo. Bonus: confermato il rinnovo per una seconda stagione, dunque Rue, Jules, Nate e compagni torneranno a farci compagnia nel 2020. Non finisce qui.

Per chi vuole un Natale SCANDALOSO: The Loudest Voice

La miniserie in sette parti tratta dal libro-inchiesta di Daniel Sherman (The Loudest Voice in The Room) ci ha portato dentro il mondo e la mente (disturbata) di Roger Ailes, il geniale creatore e CEO di Fox News Channel (e guru della comunicazione del Partito Repubblicano) travolto da un’indagine per molestie sessuali nel 2016. Nel cast troviamo un gigantesco Russell Crowe, un’irriconoscibile Sienna Miller e una semplicemente perfetta Naomi Watts.

Per chi vuole un Natale REGALE: Caterina la Grande

Quattro episodi vanno via come niente, dunque mettetevi belli comodi sul divano e godetevi Helen Mirren nella miniserie Caterina la Grande. La tormentata storia d’amore con Potemkin, le mire espansionistiche, gli intrighi di corte: certo che i sovrani assoluti non si annoiavano mai!

Per chi vuole un Natale PAZZO (clinicamente): Catch-22

Qui gli unici pazzi sono quelli che non hanno ancora visto Catch-22, la miniserie tratta dall’omonimo libro di Joseph Heller prodotta e diretta da George Clooney, che interpreta anche il divertente e perennemente inca**ato Generale Scheisskopff, l'incompetenza incarnata. Nel ruolo del protagonista, il bombardiere John “Yo-Yo” Yossarian, il bravo Chris Abbott, gemello separato alla nascita di Kit Harington (ma solo quando ha la barba).

Per chi vuole un Natale MASCHERATO: Watchmen

La prima - e molto, molto, molto probabilmente unica - stagione di Watchmen creata da Damon Lindelof per HBO è sicuramente tra le serie più riuscite dell’anno. Vincente la scelta di fare un sequel mantenendo comunque alcuni personaggi originari e sfruttando sapientemente i riferimenti ai fumetti di Moore e Gibson e ottimo il cast (su tutti Regina King, la protagonista della serie, e Jeremy Irons, un Adrian Veidt semplicemente perfetto). Bellissimo il sesto episodio, che peraltro fa luce su uno dei misteri dell’universo di Watchmen, l’identità di Hooded Justice (Giustizia Mascherata).

Per chi vuole un Natale VINTAGE: 1992, 1993 e 1994

La trilogia iniziata con 1992 e proseguita con 1993 quest’anno è giunta al termine con 1994. Leonardo Notte, Veronica Castello e Pietro Bosco ci hanno salutato, ma in un certo senso questo salto temporale di 25 anni non è che si sia sentito poi così tanto…nel senso che, tecnologia a parte, la situazione politica italiana non è cambiata poi così tanto!! Tornando alla serie, 1994 porta a conclusione il viaggio iniziato dai protagonisti e dai loro interpreti, rispettivamente Stefano Accorsi, Miriam Leone e Guido Caprino. Impossibile non citare il Silvio Berlusconi di Paolo Pierobon, a tratti più vero di quello realmente esistente. Ed è subito cortocircuito.

Per chi vuole un Natale AL FEMMINILE: Big Little Lies

Doveva chiudersi con la prima stagione, e invece Big Little Lies ci ha regalato altri 7 episodi da guardare tutti d’un fiato. A un cast già eccezionale (Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Zoe Kravitz, Shailene Woodley, Laura Dern) si è aggiunta Meryl Streep, cosa che ovviamente ha aumentato il valore intrinseco, già altissimo, del progetto. E comunque, ogni scusa è buona per vedere e rivedere Renata che “sbrocca” con suo marito!

Per chi vuole un Natale IN FAMIGLIA (criminale): Gomorra - La serie

Più che in famiglia, in clan! In attesa della quinta stagione, perché non approfittare delle vacanze natalizie e di fine anno per un bel rewatch di Gomorra - La serie? Perché non approfittarne per fare un bel salto nel passato, quando Gennarì era solo un ragazzone “senz’ pensier” e Ciro un giovane soldato rampante di Don Pietro? Perché non approfittarne per rivedere DONNA IMMA?? E vogliamo parlare di Don Salvatore Conte, delle sue (due) “frittur” e delle sue frasi a effetto? Pastiera e telecomando alla mano, è tempo di mettersi comodi e di tornare alle origini.