Lucca Comics 2019: Salvatore Esposito parla di Fargo 4

Questa è una storia vera: la quarta stagione di Fargo, la serie creata da Noah Hawley (molto) liberamente ispirata all'omonimo film del 1996 dei fratelli Coen, andrà in onda nel 2020, e questa volta ci sarà un po' d'Italia e un po' di Sky. Salvatore Esposito, alias Gennaro Savastano, è infatti nel cast di questa nuova stagione.

Fargo 4: tutto quello che sappiamo finora

Il protagonista del quarto capitolo della serie antologica - ambientato nella Kansas City degli anni Cinquanta dello scorso secolo - sarà Chris Rock, che interpreterà il capo di una vasta organizzazione criminale composta da immigrati neri in fuga dalle ripercussioni delle famigerate Leggi Jim Crow - una serie di lemanate a livello locale e a livello dei singoli Stati degli U.S.A. emanata tra il 1876 e il 1965 che, di fatto, servirono a creare e mantenere la segregazione razziale in tutti i servizi pubblici, tra cui la scuola pubblica, gli uffici pubblici, i bagni pubblici, i mezzi pubblici, e via dicendo - e in lite con la mafia di Kansas City (Missouri). In pieno stile Fargo, aspettiamoci molti malintesi, molti fraintedimenti, molte sparatorie, molti omicidi, e molte rivelazioni fortuite.

Fargo 4: il cast

Chris Rock è Loy Cannon

Francesco Acquaroli è Ebal Violante

Andrew Bird è Thurman Smutney

Gaetano Bruno è Constant Calamita

Jessie Buckley è Oraetta Mayflower

Emyri Crutchfield è Ethelrida Pearl Smutney

Salvatore Esposito è Gaetano Fadda

Jeremie Harris è Leon Bittle

Jack Huston è Odis Weff

Amber Midthunder è Swanee Capps

Jason Schwartzman è Josto Fadda

Glynn Turman è Doctor Senator

Ben Whishaw è Rabbi Milligan

Uzo Aduba è Zelmare Roulette

Anji White è Dibrell Smutney

Corey Hendrix è Omie Sparkman

Matthew Elam è Lemuel

Timothy Olyphant è Dick "Deafy" Wickware

Fargo 4: il saluto di Salvatore Esposito

Salvatore Esposito, alias Genny Savastano, è dunque nel cast della serie, e non vediamo l'ora di vederlo in azione. Nel video che trovate in testa al pezzo, l'attore ci invia un saluto dal camerino prima di iniziare le riprese. Salvatore è entusiasta per questa nuova sfida, e noi ovviamente facciamo il tifo per lui. Infine un annuncio: prima o poi, speriamo entro il 2020 - agenda di Mr. Esposito permettendo! - arriverà anche Gomorra 5. Restiamo in attesa!