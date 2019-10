Lucca Comics & Games, 5 giorni di eventi speciali

È di nuovo quel periodo dell’anno. Il momento in cui tutti gli appassionati di fumetti, cosplay, cinema, giochi e serie tv si danno appuntamento in un unico luogo speciale, per dare il via a cinque giorni di festa. Stiamo parlando, insomma, di Lucca Comics & Games, il più grande evento di settore che quest’anno si svolgerà da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre.



E come ogni anno, anche Sky sarà protagonista a Lucca con una serie di iniziative speciali, a cominciare dall’anteprima sabato 2 novembre alle 15, presso il cinema Astra, del primo episodio di His Dark Materials – Queste oscure materie, nuovissima serie tv tratta dall’omonima saga scritta da Bill Pullman e coprodotta da HBO e BBC, in arrivo da gennaio su Sky Atlantic e NOW TV.



La serie fantasy, ambientata in un mondo alternativo in cui ogni persona è affiancata da una sorta di alter ego animale, si incentra sulle avventure di Lyra, una ragazzina che per cercare di far luce sulla scomparsa di numerosi bambini intraprende un pericoloso viaggio. Nel cast, accanto alla giovane protagonista Dafne Keen, troviamo attori come Ruth Wilson, Lin-Manuel Miranda, James McAvoy e Clarke Peters.



La proiezione sarà preceduta dalla presentazione delle serie tv in onda su Sky fra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, a cominciare da Watchmen, che già sta mietendo consensi con i suoi primi episodi trasmessi su Sky Atlantic. Fra gli altri titoli protagonisti troviamo Caterina la Grande, miniserie Sky/HBO con Helen Mirren sulla leggendaria regnante russa, e The Loudest Voice, con un irriconoscibile Russell Crowe, sullo scandalo che ha travolto l’ex CEO di Fox News Roger Ailes.



Naturalmente ci sarà anche tanta Italia, perché nel 2020 debutteranno anche The New Pope, la serie “sequel” di The Young Pope con cui il regista premio Oscar Paolo Sorrentino torna a raccontare il Vaticano, con Jude Law che sarà ora affiancato dal grandissimo John Malkovich, e ZeroZeroZero, serie tv creata da Stefano Sollima e ispirata al bestseller omonimo di Roberto Saviano, che tenta di gettare luce sul traffico internazionale di cocaina. A sorpresa, sarà presente anche Matteo Rovere, il regista de Il primo re che è al lavoro su Romulus, serie Sky Originals sulle origini dell’antica Roma.



Non finisce qui, perché sarà presente a Lucca Comics & Games anche Comedy Central, il canale Viacom dedicato alla comicità, con un padiglione in piazza San Michele dedicato agli appassionati di Friends, che avranno la possibilità di farsi fotografare sul mitico divano del Central Perk, e con un incontro venerdì 1° novembre alle 12 al Cinema Astra con proiezione speciale dedicato a South Park, di cui saranno presenti alcuni storici doppiatori.



Per finire, grazie alla collaborazione con Cartoon Network Lucca Comics & Games ospiterà Rebecca Sugar, creatrice della serie cult Steven Universe, che incontrerà i fan della serie venerdì 1° novembre alle 15.30 presso il Teatro del Giglio in un panel moderato dal fumettista Sio. Il giorno successivo, alle 12.30 presso il cinema Astra, verrà invece presentato Steven Universe The Movie.