Continua su Sky Atlantic la corsa di 8 giorni alla fine , la nuova produzione originale Sky che ci terrà incollati allo schermo. Un meteorite sta per schiantarsi in Europa centrale: mancano solo 8 giorni alla fine del mondo per milioni e milioni di persone: cosa succederà? L'appuntamento con gli episodi 3 e 4 è per lunedì 30 settembre alle 21.15: intanto, ecco alcune anticipazioni.

8 giorni alla fine, episodio 3

Leonie scopre sua madre a letto con Deniz: sconvolta, scappa. Susanne va a cercarla a casa di Nora e proprio lì trova Klaus, rinchiuso nel bunker. Lo libera, e Klaus, come prima cosa, va alla villa abbandonata di Ben nella speranza che Nora sia lì. E la ragazza in effetti è lì, in mezzo a decine di persone decisamente su di giri. Nora alla fine viene riportata nel bunker, che però è stato seriamente danneggiato. Klaus tenta di recuperare delle parti di ricambio, ma la situazione gli sfugge di mano, e finisce per commettere un omicidio, facendo però ricadere la colpa su Ben e sui suoi amici. Uli lascia suo figlio sul treno per andare a dare un'occhiata da vicino al confine russo, apparentemente abbandonato. Il treno, però, riparte: Jonas è ora da solo. Riuscirà Uli a ritrovarlo e a tornare a Berlino con lui, visti e considerati gli ultimi aggiornamenti su Horus? Herrmann e Marion stanno per salire sull'aereo che li porterà in salvo, ma, improvvisamente, viene tutto bloccato: non ci sarà più nessuna evacuazione. Con i voli completamente cancellati, Marion, disperata e senza speranza, tenta di abortire. Robin perde la fede nel prete della sua chiesa e l'abbandona. Dopo aver incontrato un gruppo di disperati, ha una visione, visione causata dalla droga, che lo avvisa: lui è tutt'uno col meteorite. Cosa significherà?

8 giorni alla fine, episodio 4

Klaus - costretto ad accettare il fatto di non poter più rinchiudere la figlia nel bunker -, e compagni decidono di attaccare Ben e i ragazzi alla villa, e purtroppo ci scappa il morto. Nora porta Leonie e Jonas in missione. Ma cosa sta cercando? Leonie rivede Robin e assiste a qualcosa di strano e potente: uno dei drogati ha una crisi epilettica, ma quando Robin lo tocca con una mano improvvisamente guarisce. Si tratta di un miracolo? Leonie non può dirlo con certezza, ma ciò che è certo, in compenso, è che si sta innamorando di quel ragazzo misterioso e affascinante. Marion e Herrmann hanno un'accesa discussione, ma non c'è tempo da perdere: devono nascondersi da qualche parte. In un bunker militare. La sorella di Marion, la giornalista Petra, li sente discutere e sospetta che ci siano state delle irregolarità in tutta quella apocalittica faccenda, così decide di irrompere nell'ufficio di Herrmann. Lì trova le prove che stava cercando. Il ritorno di Uli mette Deniz di fronte a una dura realtà: Susanne ha scelto la sua famiglia, e non lui. Intanto, i suoi colleghi hanno mollato la presa: che senso ha cercare di mantenere l'ordine se il Governo ha deciso di abbandonarli a sé stessi? Marion viene portata in ospedale, e lì Herrmann e Susanne si rivedono e si riconciliano. Herrmann non si lascia scappare l'occasione per ricattare il suo capo, Maiwald. Egon va a trovare Theo, un ex commilitone con cui ha condiviso molto in gioventù. Il Governo decide di assegnare i posti nei bunker disponibili tramite una lotteria.