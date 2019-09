Sono stati annunciati la scorsa notte a Los Angeles, i vincitori degli Emmy® Award, gli Oscar della televisione, che per questa 71esima edizione vede le serie HBO primeggiare nella classifica dei network americani. La serie più premiata di questa edizione è stata, non a caso, IL TRONO DI SPADE – andata in onda su Sky lo scorso aprile in contemporanea con gli USA - che si conferma serie tv dell’anno portando a casa ben 12 Emmy® e battendo ogni record, dopo quello già ottenuto nelle nomination con 32 candidature. Tra i premi ricevuti spiccano quelli per la Miglior Serie Drammatica e Miglior Attore Non Protagonista in una Serie Drammatica a Peter Dinklage per il secondo anno consecutivo.



Al secondo posto assoluto, CHERNOBYL, la serie Sky Original e HBO – disponibile su Sky Box Sets – con 10 Emmy® tra cui Miglior Miniserie, Miglior Regia per una Miniserie a Johan Renck, Miglior Sceneggiatura per una Miniserie a Craig Mazin. La serie ripercorre le vicende legate alla tragedia della famosa centrale nucleare nell’ex Unione Sovietica del 1986.



Tra gli altri titoli premiati, in evidenza anche i 7 Emmy® per le FREE SOLO, già vincitore dell’Oscar® come miglior documentario, andato in onda in primavera su National Geographic. Un sorprendente e coraggioso ritratto intimo del climber Alex Honnold mentre si prepara a realizzare il sogno di una vita: scalare senza corde di sicurezza la parete rocciosa più famosa al mondo, i quasi mille metri di El Capitan nel parco nazionale di Yosemite.



Quattro premi sono andati anche a FOSSE/VERDON tra cui quello a Michelle Williams per la Miglior Attrice Protagonista in una Miniserie. Andata in onda su FOX Life, racconta le vicende sentimentali e professionali di Bob Fosse e Gwen Verdon a Brodway.

Due, invece, sono gli Emmy® conquistati da SUCCESSION, tra cui spicca quello per la Miglior Sceneggiatura per una Serie Drammatica. La serie racconta le vicende della famiglia Roy e la loro scalata al potere nel mondo dei media. La prima stagione è disponibile su Sky Box Sets e la seconda è in arrivo il 9 ottobre su Sky Atlantic.



Infine un riconoscimento va anche a A VERY ENGLISH SCANDAL – andata in onda su FOX – per Ben Whishaw come miglior attore non protagonista in una miniserie.