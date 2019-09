8 giorni alla fine, le anticipazioni dei primi due episodi

Arriva su Sky Atlantic 8 giorni alla fine , la nuova produzione originale Sky che ci terrà incollati allo schermo. Un meteorite sta per schiantarsi in Europa centrale: mancano solo 8 giorni alla fine del mondo per milioni e milioni di persone: cosa succederà? L'appuntamento con i primi due episodi è per lunedì 23 settembre alle 21.15: intanto, ecco alcune anticipazioni. - 8 giorni alla fine, le foto della serie tv

8 giorni alla fine, episodio 1

Berlino: il meteorite Horus è sempre più vicino alla Terra. L'impatto, inevitabile, avverrà tra soli 8 giorni. Le possibilità di sopravvivenza sono pari a zero: l'unica soluzione è scappare, ma gli stati confinanti, impossibilitati a fare fronte a un evento di quelle dimensioni - si parla di milioni e milioni di persone in fuga - hanno chiuso i confini. La famiglia Steiner - il padre Uli, insegnante di fisica, la madre Susanne, medico, la figlia maggiore Leonie, sedici anni, e il figlio minore Jonas, dieci anni - si è messa d'accordo in segreto con degli "intermediari" che li faranno arrivare in Russia. La loro, però, sembra una vera e propria missione suicida. Purtroppo accade il peggio: Uli e Jonas riescono a salire su un treno merci, ma Susanne e Leonie no. La loro unica speranza è Herrmann, il fratello minore di Susanne, che di professione fa il politico, e che dunque ha qualche chance di riuscire a farle evacuare.

Intanto, Herrmann e sua moglie Marion, incinta e vicina alla data del parto, raggiungono una base militare per salire su uno degli ultimi voli diretti verso gli USA. Egon, il padre di Susanne e Herrmann, invece, si prepara alla fine, ormai inevitabile, alzando il gomito come se non ci fosse un domani, e in effetti forse un domani non ci sarà, dunque perché trattenersi? Perché non piantarsi una pallottola nel cranio?

Nora, la migliore amica di Leonie, è invece prigioniera del suo stesso padre, Klaus, che l'ha rinchiusa in un bunker. Infine Deniz, un poliziotto ligio al dovere, arresta un giovane saccheggiatore di nome Ben, ma, quando si accorge che ormai più nessuno rispetta le leggi, lo lascia andare. Pronto ad affrontare il suo destino, Deniz si reca di note alla casa abbandonata degli Steiner: per quale motivo?

8 giorni alla fine, la trama della serie tv

8 giorni alla fine, episodio 2

Uli e Jonas sono in viaggio verso la Russia, ma a pochi chilometri dal confine succede qualcosa di inaspettato, e i due sono costretti a scappare. Susanne e Leonie hanno deciso di tornare a Berlino, nella speranza di trovare Herrmann e chiedergli aiuto per lasciare il Paese. Herrmann e Marion hanno raggiunto la base militare americana, ma sembra ci sia stato un errore, perché c'è un solo biglietto disponibile, e questo biglietto è a nome suo. Nora riesce a fuggire da bunker in cui è stata rinchiusa dal padre e a raggiungere la casa di Leonie. Contro ogni previsione, le due amiche si riabbracciano, poi, poiché non c'è molto altro da fare se non attendere la fine imminente, decidono di andare a un party piuttosto estremo. Troppo estremo per Leonie, che se ne va e finisce in una chiesa occupata da disperati. Lì incontra Robin, un ex galeotto che sembra aver ritrovato il Signore. A casa Steiner arriva Deniz: il poliziotto è lì per Susanne.