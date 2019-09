Vikings 5B, le anticipazioni degli episodi 17 e 18

Continua su Sky Atlantic la corsa della seconda parte della quinta stagione di Vikings , l'avvicente serie di casa History che narra le gesta di Ragnar Lothbrok e dei suoi eredi, tra sanguinosi scontri e il progresso inevitabile della Storia. Non perdere gli episodi 17 e 18 di Vikings 5B , in onda lunedì 9 settembre alle 21.15: intanto, ecco alcune anticipazioni. - Katheryn Winnick, le foto più belle di Lagertha di Vikings

Vikings 5B, episodio 17

Mentre Aethelred viene seppellito, Alfred guarisce, ma la rivelazione della madre è un colpo molto duro per lui. Dopo aver appreso che una flotta vichinga si sta avvicinando, Ubbe chiede al suo nuovo sovrano di essere ufficialmente scelto come guida del suo esercito. A York, Harald e Bjorn stringono un patto. A Kattegat, Ivar comincia a non fidarsi di Hvitserk, così lo allontana con una scusa. In Islanda, Eywind e la sua famiglia vengono ritrovati, ma sono in condizioni terribili. A farne le spese sarà Floki, ritenuto responsabile di tutte le sventure dei coloni.

Vikings 5B, episodio 18

Purtroppo per Harald, Bjorn sposa Gunnhild. Fredy partorisce, ma il presunto figlio di Ivar a quanto pare è più simile del previsto al presunto padre... Ubbe ha un incontro con i tre re vichinghi giunti nel Wessex per cercare di trovare un accordo che eviti un inutile spargimento di sangue. A colloquio da Re Olaf, Hvitserv inaspettatamente rivela la verità, cioè che Ivar è un tiranno, e chiede aiuto per deporlo. Judith, gravemente malata, chiede aiuto a una strega guaritrice: non può morire in un momento così delicato per suo figlio e per il regno. Nella capanna della strega, però, trova un'ospite inaspettata: Legertha. In Islanda, Floki abbandona la colonia e affronta il giudizio degli dei.