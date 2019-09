Vikings 5B, le anticipazioni degli episodi 15 e 16

Vikings 5B, episodio 15

Ivar fa bruciare in gran segreto il corpo del veggente per coprire il suo crimine, e intanto promette agli abitanti che questo atto di terribile violenza non resterà impunito. Dopo una visione decisamente inquietante, Heahmund decide di rinunciare per sempre a Lagertha e di servire solo e soltanto il suo dio...e ovviamente il suo re. Ubbe deve pianificare l'imminente scontro con Harald: la posta in gioco è altissima. Judith scopre chi c'è veramente dietro il recente tentativo di assassinio di Re Alfred: la verità, purtroppo per Aethelred, sta per venire a galla. Bjorn viene ferito in battaglia.

Vikings 5B, episodio 16

Ivar viene informato della sconfitta di Harald, così progetta una nuova invasione del Wessex: dove il suo ex alleato ha fallito, lui trionferà. Harald, intanto, arriva a York in compagnia di Magnus. Bjorn non è per niente contento di come stanno andando le cose: la conversione di Ubbe e Torvi è stato un colpo molto duro. Per lui non c'è più posto lì, tanto vale cercare di tornare a casa e di riprendere possesso di Kattegat insieme a Gunnhild. Judith ha paura che Aethelred, graziato dal fratellastro, possa nuovamente cercare di uccidere Alfred, così agisce di conseguenza. In Islanda, Floki deve affrontare l'ennesima tragedia: i coloni stanno morendo di fame. Di Lagertha, nessuna traccia...che fine avrà fatto?