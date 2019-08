Ultimissimo appuntamento su Sky Atlantic con la settima e ultima stagione di Veep , la cattivissima comedy di casa HBO con protagonista Julia Louis-Dreyfus nei panni della terribile (ma divertentissima!) Selina Meyer. Non perdere il quinto, il sesto e il settimo episodio, in onda mercoledì 21 agosto alle 23.25. Intanto, ecco alcune anticipazioni. - Emmy Awards 2019: tutte le nomination

Veep, stagione 7, episodio 5: Super Tuesday

In vista del Super Tuesday - appuntamento fondamentale per ogni candidato alle persidenziali -, Selina, per distanziarsi dai loschi traffici di Andrew, si affida a Mike, ma ovviamente niente andrà come previsto. Mentre Dan cerca di approfittare della nuova posizione di Richard, ora sindaco di Lurlene, Amy spinge Jonah - che nel frattempo scopre di essere il fratellastro, di sangue, di sua moglie! - ad attaccare Selina senza se e senza ma. La pericolosa alleanza tra Selina e la Cina non è ciò che sembra, ma l'ex Presidente Meyer è disposta a tutto pur di vincere, anche a scottarsi un po' giocando col fuoco.

Veep, stagione 7, episodio 6: Oslo

A Oslo per ritirare un premio per la pace, Selina rivede Murman Shalikashvili, che tenta di comprarla con una mazzetta veramente invitante. Intanto, sfruttando i contatti diplomatici di Minna, viene organizzato un incontro con il presidente cinese Lu: accordo in vista? Jonah - l'incarnazione ideale del figlio del populismo e dell'ignoranza - si scaglia contro i vaccini, salvo prendersi una "simpaticissima malattia esantematica" in tempo record e rimpiangere di non essere stato vaccinato. Per fatalità, Richard si ritrova a essere ufficialmente il nuovo governatore dell'Iowa, stato chiave di ogni elezione, e la cosa ovviamente rende immensamente felice Dan. Dopo aver chiesto asilo politico presso l'ambasciata finlandese, Selina si ritrova a dover fuggire di nascosto onde evitare di incappare in guai serissimi.

Veep, stagione 7, episodio 7: Veep

Nel gran finale della serie, Selina e tutti gli altri personaggi si trovano a Charlotte, in North Carolina, per la convention di partito che decreterà ufficialmente la candidata o il candidato alle prossime elezioni presidenziali: che abbia inizio il balletto delle (assurde) alleanze! In amore e in guerra tutto è lecito, e Selina, che ha come unico obiettivo la Casa Bianca, non si fermerà di fronte a niente e a nessuno, lasciando dietro di sé una vittima veramente inaspettata...