Vikings 5B, le anticipazioni degli episodi 11 e 12

Vikings 5B, episodio 11

Dopo gli eventi del finale della prima parte della stagione 5, Ivar entra a Kattegat trionfalmente: è lui il nuovo Re. Il terribile Senz'ossa, però, non ha intenzione di fermarsi qui, e ordina ai suoi uomini di dare la caccia a Lagertha, Bjorn e Ubbe. Inaspettatamente, in loro aiuto arriverà Rollo, che tenterà di fare un patto con Ivar per sistemare le cose senza ulteriori spagrimenti di sangue. Ma questo non è il solo motivo per cui Rollo è tornato "a casa": il Duca di Normandia, infatti, è finalmente pronto per dire la verità a Bjorn sulle sue origini. Distrutto per la morte di Astrid e per aver ucciso l'amato fratello Haldfan, Harald vive un momento difficile. Lagertha pondera l'offerta di Rollo, ma, alla fine, accetta quella di Heahmund: si va dunque in Inghilterra. Intanto, in Islanda, i coloni devono decidere se sacrificare o meno Floki agli dei. Re Aldred prende una decisione importante: d'ora in avanti le funzioni religiose saranno officiate nella lingua comune, e non più in latino.

Vikings 5B, le foto della seconda parte della quinta stagione

Vikings 5B, episodio 12

Re Alfred chiede a Bjorn, Lagertha e Ubbe di dargli una prova concreta della loro lealtà: solo così accetterà di lasciarli liberi di stabilirsi nel suo regno. Ivar decide di prendere Freydis in moglie: la ragazza gli promette che gli darà un erede, ma in che modo? Heahmund chieda a Re Alfred di riavere indietro le sue terre, ma scopre che sono state date a Lord Cuthred. In Islanda, tra un litigio e una discussione, non c'è mai un momento di tranquillità per la colonia. Come se non bastasse, Floki teme che le sue visioni siano state in realtà dettate dalla pazzia. La relazione tra Lagertha e Heahmund esce allo scoperto nel momento peggiore. Ubbe riceve una richiesta particolare da Re Alfred.