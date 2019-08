Nuovo appuntamento su Sky Atlantic con la settima e ultima stagione di Veep , la cattivissima comedy di casa HBO con protagonista Julia Louis-Dreyfus nei panni della terribile (ma divertentissima!) Selina Meyer. Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda mercoledì 14 agosto alle 23.25. Intanto, ecco alcune anticipazioni. - Emmy Awards 2019: tutte le nomination

Veep, stagione 7, episodio 3

Kemi Talbot si sta rivelando un'avversaria piuttosto fastidiosa, specialmente perché gli elettori sembrano adorarla, e la cosa, ovviamente, dà molto fastidio a Selina. Come se non bastasse, pare che Andrew abbia fatto sparire un'ingente somma di denaro dal fondo Meyer... Tom James è un fastidiosissimo bastone tra le ruote, ma è anche vero che la ruota gira, e chi oggi è un nemico domani potrebbe essere un amico, o qualcosa che gli assomigli! Jonah è lanciatissimo, ma alla lunga il suo essere l'antitesi del politicamente corretto potrebbe essere un problema. Urge un corso di PR, ma basterà? Amy è costretta ad accettare l'aiuto di Dan, ma per lei c'è un grande cambiamento in arrivo. Richard partecipa al funerale del Sindaco Biscuit a Lurlene, e un evento inaspettato gli impedirà di tornare a lavorare alle campagne di Meyer e Ryan. Durante un dibattito tra candidati, Selina, inaspettatamente, riesce finalmente a catturare l'attenzione degli elettori, e forse anche la loro simpatia...

Veep, stagione 7, episodio 4

Dopo il successo delle primarie in New Hampshire, Selina e il suo staff sono su di giri, ma l'entusiasmo scema presto: Jordan Thomas Jr., un potenziale sostenitore, pare abbia infatti deciso di stare dalla parte di Kemi Talbot. Cambio di rotta: se non si potrà avere il voto dei neri, allora si cercherà di avere quello dei bianchi. Più facile a dirsi che a farsi, però. Nel tentativo di racimolare la somma necessaria per assicurarsi la vittoria definitiva alle primarie, Selina tenta di avvicinarsi alla Cina, ma bisogna stare attenti: la Cina dà, la Cina vuole. Amy cerca un accordo per Jonah, ma, comprensibilmente, sia Selina sia Kemi non sono proprio entusiaste all'idea di avere a che fare con lui. Tom deve prendere una decisione delicata. Richard salva diverse vite e diventa improvvisamente un eroe nazionale.