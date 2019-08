Va in onda finalmente su Sky Atlantic la settima e ultima stagione di Veep , la cattivissima comedy di casa HBO con protagonista Julia Louis-Dreyfus nei panni della terribile (ma divertentissima!) Selina Meyer. Non perdere il primo e il secondo episodio, in onda mercoledì 7 agosto alle 21.15. Intanto, ecco alcune anticipazioni. - Emmy Awards 2019: tutte le nomination

Veep, stagione 7, episodio 1

La campagna per le elezioni presidenziali che si terranno nel 2020 è ufficialmente iniziata, e ovviamente Selina ha tutte le intenzioni di vincere le primarie del Partito Democratico. L'ex Presidente Meyer vorrebbe annunciare la sua candidatura in Iowa, uno stato chiave per ogni aspirante Presidente, ma, ovviamente, l'incompetenza del suo staff manda tutto all'aria. Intanto Jonah, anche lui in corsa, si ritrova ad affrontare una delicata questione familiare davanti alle telecamere. Sembra assurdo, ma secondo i sondaggi Jonah ha un folto seguito. That's America! Amy deve affrontare una dura verità: prova ancora qualcosa per Dan. Kent, Ben e l'immancabile Gary sono sempre al fianco di Selina: squadra vincente (più o meno...) non si cambia.

Veep, stagione 7, episodio 2

Selina e i suoi vanno in trasferta nella rinomata località di Aspen, in Colorado, per reclutare potenziali donatori durante un weekend organizzato da Felix Wade, noto sostenitore del Partito Democratico. Tra gli invitati c'è la senatrice afroamericana Kemi Talbot, un nome interessante per un potenziale ticket tutto al femminile, ma c'è anche Tom James, il tallone d'Achille di Selina. Nel frattempo, Jonah, che è in New Hampshire, si trova al centro di un potenziale scandalo quando una sua ex collaboratrice lo accusa di aver avuto un comportamento inappropriato...come se fosse una cosa strana, considerando il soggetto in questione! Ad Aspen, Selina si lascia distrarre da Tom e alla fine, oltre a fare una sonora figuraccia, perde il supporto di Wade. Amy è costretta a rivelare di essere incinta al resto dello staff dopo essere stata beccata a vomitare in bagno da Gary.