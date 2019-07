Continuano gli appuntamenti con il ciclo di docu-film de Il Racconto del Reale . Domenica 21 luglio alle 21.15 andrà in onda L'altro mondo - In viaggio con Alessandro Di Battista , che ci mostrerà, per l'appunto, il famoso viaggio di Alessandro Di Battista dagli Stati Uniti all'America Centrale. Scopri di più.

Nuovo appuntamento con il diclo di docu-film de Il Racconto del Reale. Domenica 21 luglio alle 21.15 andrà in onda "L'altro mondo - In viaggio con Alessandro Di Battista."

Chi è Alessandro Di Battista

Nato a Roma il 4 agosto del 1978, Alessandro Di Battista, noto all'opinione pubblica per la sua militanza nel Movimento 5 Stelle, in realtà prima che un politico è un attivista e uno scrittore. Dopo la laurea in "Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo" presso l'Università degli Studi Roma Tre consegue un master in "Tutela Internazionale dei Diritti Umani" presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza."

Seguono un intenso anno come cooperante in Guatemala, anno durante il quale si occupa di educazione e progetti produttivi nelle comunità indigene, e la decisione di occuparsi di microcredito e istruzione in Congo-Kinshasa e di diritto all'alimentazione per conto dell'UNESCO. Nel 2010 parte per un viaggio che lo porta in Argentina, Cile, Paraguay, Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala e Cuba, e da questo viaggio nasce il libro Sulle nuove politiche continentali.

Dal 2011 collabora col blog di Beppe Grillo (per cui pubblica reportage sulle azioni dell'Enel in Guatemala), mentre nel 2012 la Casaleggio e Associati gli commissiona un libro sui sicari sudamericani, Sicari a cinque euro, motivo per cui si reca in Ecuador, Panama, Guatemala e Colombia.

La sua attività politica inizia nel 2008, quando si candida con la lista Amici di Beppe Grillo alle comunali di Roma. Segue l'entrata nel Movimento 5 Stelle, grazie al quale diventa deputato della XVII legislatura della Repubblica Italiana. Dal 7 maggio 2013 al 20 luglio 2015 è vicepresidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari. Pur non essendosi candidato alle elezioni politiche che si sono tenute nel 2018, rimane un membro molto attivo del Movimento 5 Stelle.

"L'altro mondo - In viaggio con Alessandro Di Battista", di cosa parla il docu-film

Dagli Stati Uniti all'America Centrale, tra i luoghi del cuore e nuove mete inesplorate. Alessandro Di Battista, accanto alla compagna Sahra e al piccolo Andrea, ci restituisce la sua idea di viaggio, attraverso un collage visivo dei ricordi e delle esperienze più significative vissute lo scorso anno on the road per l'America Centrale.

Un percorso a stretto contatto con la gente, a bordo di autobus e mezzi pubblici, con lo scopo di conoscere, condividere, scoprire. Educare un bambino in viaggio e al viaggio, questa la sfida di Alessandro e Sahra e questo il significato profondo del documentario. Uno spaccato di attualità e di umanità in un altro mondo, al di là dell'oceano.