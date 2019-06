Torna Fuoricinema (20-23 giugno 2019 a Milano) che da quest’anno, per la quarta edizione, è anche Fuoriserie. Nuove location che vedono aumentare gli spazi a disposizione per il pubblico sia all’interno che all’esterno: così il Villaggio Fuoricinema si sviluppa tra Anteo Palazzo del Cinema e il Chiostro dell’Incoronata. Una maratona no-stop di incontri e proiezioni che da quest’anno apre ufficialmente al mondo della serialità e di cui Sky Italia è media partener.

Il primo appuntamento, dal titolo “Milano anni 90, tra fiction e realtà”, è in programma venerdì 21 giugno, alle 17.50. Sul palco saliranno Antonio Gerardi e Ludovica Rampoldi, rispettivamente interprete di Antonio Di Pietro e tra i creatori delle serie originali Sky 1992, 1993 e 1994. Insieme a loro anche il giornalista del Corriere della Sera, Goffredo Buccini, con la moderazione di Giangiacomo Schiavi. Al centro di questo dialogo ci sarà l’evoluzione dell’immagine della città di Milano nel cinema e nelle serie tv, dagli anni ’60 a oggi, con particolare attenzione agli anni ’90, quelli di Tangentopoli e Mani Pulite, dove è ambientata la trilogia prodotta da Sky e Wildside, che vede nel cast anche Stefano Accorsi, Miriam Leone e Guido Caprino. Nel corso dell’incontro sarà mostrata al pubblico una clip in anteprima di 1994, che sarà in onda prossimamente in esclusiva su Sky Atlantic.



Domenica 23 giugno, alle 13.00, è invece prevista la proiezione in anteprima del primo episodio della nuova serie Cinemax-HBO Warrior, che sarà trasmessa in prima tv esclusiva dal 15 luglio su Sky Atlantic. La serie nasce dagli appunti di Bruce Lee ed è stata prodotta da Shannon Lee, sua figlia. Racconta di un prodigio delle arti marziali che nella seconda metà del XVIII secolo si trasferisce dalla Cina nella Chinatown di San Francisco durante le brutali Tong Wars.



Inoltre, le telecamere di Sky Cinema saranno presenti per raccontare i principali eventi di questa edizione di Fuoricinema Fuoriserie, con interviste e approfondimenti all’interno di 100X100CINEMA, la rubrica quotidiana condotta da Francesco Castelnuovo, in onda ogni giorno alle 21.00 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due.