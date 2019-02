Dexter 2, episodi 11 e 12: La fine è l’inizio

Ultimo appuntamento su sky Atlantic con la seconda stagione di Dexter , il serial killer più amato del piccolo schermo, interpretato da Michael C. Hall. Da una parte Doakes, dall’altra Lila: per Dexter non c’è mai un momento di tregua! Non perdere l’undicesimo e il dodicesimo episodio, in onda giovedì 21 febbraio alle 21.15

Dexter, stagione 2, episodio 11: Left Turn Ahead Dexter non riesce a non pensare al fatto che Harry, suo padre, il creatore del Codice, colui che l’ha reso ciò che è oggi, in fondo non sia mai riuscito ad accettare veramente la sua natura, e prende seriamente in considerazione l’idea di farla finita. Doakes riesce a fuggire, ma si imbatte in un gruppo di trafficanti di droga. Della serie: dalla padella alla brace. Lila porta avanti il suo pericolosissimo gioco e accusa Batista di averla violentata. Ovviamente il povero Angel non ha idea del motivo per cui si è ritrovato coinvolto in una situazione così delicata. In aiuto del fratello e del collega arriva Debra, che scopre che la donna si trova negli U.S.A. illegalmente. Lila, però, è più determinata, o meglio, ossessionata, del previsto, e arriva perfino a scoprire dove si trova il capanno dove Doakes è tenuto prigioniero… Le indagini sul Macellaio non procedono come sperato, e Lundy si ritrova messo da parte dall’FBI.

Dexter, stagione 2, episodio 12: The British Invasion – Finale di stagione

Quando Lila trova Doakes, capisce immediatamente che è Dexter il Macellaio della Baia di Miami. Purtroppo per il sergente, però, la donna non ha nessuna intenzione di aiutarlo, perché ciò significherebbe mettere nei guai il suo amato Dex, la sua anima gemella. Frank e Debra, sempre innamorati, decidono di andare in vacanza insieme, ma a combinare i loro piani ci pensa il lavoro. Dexter e Rita finalmente si riconciliano, ma Lila, ossessionata dalla gelosia, arriva a minacciare Astor e Cody. A quel punto, Dexter capisce che se vuole che la sua ritrovata famiglia sia al sicuro, e, soprattutto, se vuole veramente sbarazzarsi di lei, c’è un’unica cosa da fare: ucciderla. A fare la prima mossa, però, è proprio Lila, che, dopo aver tentato di ucciderlo – meglio morto che tra le braccia di un’altra – vola a Parigi. Non basterà un oceano a salvarla dal Passeggero Oscuro.