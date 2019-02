Nuovo appuntamento su Sky Atlantic con la quarta e ultima stagione di The Bridge - La serie originale . L'indagine prende una svolta inaspettata, ma il rapporto tra Saga e Henrik è sempre più in crisi. Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda martedì 5 febbraio alle 21.15

The Bridge - La serie originale, stagione 4, episodio 5

Saga e Henrik sono alla disperata ricerca di un collegamento tra le vittime: è evidente che si tratta dello stesso assassino, ma per riuscire a prenderlo bisogna capire il motivo che si cela dietro le sue azioni. Si tratta ovviamente di una corsa contro il tempo: il killer ha ucciso per comunicare un suo punto di vista, per lanciare un appello, e andrà avanti a uccidere finché le sue richieste non saranno soddisfatte. Lillian viene richiamata dai suoi superiori: la tensione è palpabile a ogni livello. Dan scopre dove si trovano la sua ex moglie e suo figlio, e non perde tempo. Il rapporto tra Saga e Henrik - due persone che hanno saputo rialzarsi più volte nella vita ma che comunque dentro portano delle ferite che non si rimergineranno mai completamente - viene messo a dura prova.