Vikings 5, episodio 7 e 8: Notte di luna piena

I coloni che hanno seguito Floki capiscono che la loro nuova vita sarà molto più difficile del previsto: la tensione è palpabile. Alfred arriva a Lindisfarne, e lì ha un'illuminazione: ora sa come difendere il suo regno. Harald e Ivar (che tiene in scacco Heahmund) si preparano ad attaccare Kattegat: riusciranno Lagertha, Bjorn, Ubbe e Halfdan a convincerli a scegliere la pace anziché la guerra? La vita anziché la morte?

Vikings, stagione 5 (prima parte), episodio 7: Full Moon Alfred finalmente raggiunge Lindisfarne, e lì, mentre è alla ricerca delle memorie riguardanti suo padre, sente la sua voce. Il giovane prega intensamente: sarà lui a riunire sotto un'unica corona i frammentati regni inglesi? Floki e gli altri coloni si sono insediati vicino a una fonte che sprigiona acqua calda. Sembra tutto perfetto, ma presto i nuovi arrivati si accorgono che anche lì, anche in quel posto puro e incontaminato, c'è in realtà qualcosa di marcio: ci sono loro. Eyvind accusa Floki di volersi autoproclamare re: i primi screzi rischiano di creare delle crepe irreparabili. Astrid annuncia a Harald di essere incinta. Nel frattempo, Ivar e Heahmund sono al lavoro su un piano d'attacco. Bjorn finalmente arriva a Kattegat, e scopre che Lagertha, nel tentativo di contrastare il nemico, ha stretto un'alleanza con Svase, il sovrano del popolo Sami, cioè i lapponi. A catturare la sua attenzione, però, è Snaefrid, la figlia di Svase. Non bisogna però perdere tempo o distrarsi: Harald e Ivar stanno per attaccare. Margrethe tenta di convincere Ubbe a tradire Lagertha per potersi poi proclamare nuovo re di Kattegat.

Vikings, stagione 5 (prima parte), episodio 8: The Joke

Per ingraziarsi gli dei, Floki propone di costruire un tempio in onore di Thor, ma alcuni coloni non sono d'accordo: le loro risorse sono limitate, usarle così sarebbe uno spreco. La discordia comincia a mietere le prime vittime. Tornato da Lindisfarne, Alfred suggerisce la costruzione di una flotta: solo così i Sassoni potranno impedire ai vichinghi di raggiungere nuovamente le loro terre. La battaglia di Kattegat ha dunque inizio. Lagertha, Bjorn, Ubbe e Halfdan chiedono a Harald e Ivar di ripensarci: non è troppo tardi per evitare uno scontro che, sicuramente, lascerà sul campo parecchi morti. Cosa sceglieranno l'ambizioso sovrano e il Senza Ossa? La guerra o la pace?