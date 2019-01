Nuovo appuntamento su Sky Atlantic con la quarta e ultima stagione di The Bridge - La serie originale . Mentre Saga deve affrontare una questione personale alquanto delicata, le indagini sull'assassinio di Margrethe Thormond proseguono. Si tratta di una corsa contro il tempo: ci sono infatti buone possibilità che presto spunti un altro cadavere... Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda martedì 29 gennaio alle 21.15

The Bridge - La serie originale 4: le FOTO The Bridge - La serie originale, stagione 4, episodio 3 Saga è tornata ufficialmente a fare ciò che le viene meglio: andare alla ricerca della verità. E la sua capacità di concentrarsi e di andare avanti è particolarmente impressionante, specialmente dopo il terremoto che ha distrutto la sua vita neanche due anni fa. Lillian è furiosa: com'è possibile che Richard Dahlqvist sia riuscito a far perdere le proprie tracce? Fortunatamente, l'uomo dà segni di vita di lì a poco grazie a una diretta streaming online in cui dichiara la sua ferma convinzione nell'innocenza del gruppo Red October (Ottobre Rosso) per quanto concerne il brutale omicidio di Margrethe Thormond. Saga - che nel frattempo ha iniziato la terapia per poter gestire il suo autodiagnosticato disturbo da stress post traumatico - e Henrik hanno il forte sospetto che Tariq e l'improvvisamente scomparso esperto di gruppi radicali di sinistra stiano nascondendo qualcosa. E fanno bene a pensarla così. I due, però, hanno un'accesa discussione quando si tratta di decidere come muoversi nei confronti di alcune ragazze senza fissa dimora che si rifiutano di rivelare la loro identità: perché? Di cosa o di chi hanno paura?

The Bridge - La serie originale, stagione 4, episodio 4

Tariq si incontra con Morgan Sonning e lo ricatta: lui sa chi è la persona che è andata a prendere con la macchina Margrethe Thormond il giorno del suo assassinio. Lui sa, e non esiterà a parlare. A meno che non gli venga dato ciò che chiede. ma cosa vuole Tariq? Veramente si tratta solo di soldi, o dietro c'è qualcosa di più? Saga è sicura che, se non verranno fatti dei passi avanti degni di nota, ci saranno presto altri omicidi. Henrik, ovviamente molto sensibile riguardo questo particolare argomento, tenta di offrire il suo aiuto alle ragazze senza fissa dimora, ma le cose non vanno come sperato. William è preoccupato per la salute di sua figlia: a quanto pare la situazione sta peggiorando rapidamente. L'improvvisa comparsa di un video in cui si vede qualcuno che le inetta una sostanza sconosciuta lo manda nel panico: cosa sta succedendo??