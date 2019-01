I due attori si sono trovati per caso a Malibu , in California, e si sono fatti un selfie , che ha mandato in visibilio i fan

Dopo l’incredibile successo riscosso in Italia, «Gomorra» diventa sempre più internazionale e sbarca (nuovamente, ma in maniera ancora più incisiva) negli Stati Uniti. Come annunciato nei giorni scorsi dall’attore Salvatore Esposito, infatti, le prime due stagioni della serie - che negli States si scrive con l’acca finale, «Gomorrah» - arriveranno sulla piattaforma di streaming Netflix, dopo essere state trasmesse sul canale via cavo SundanceTv. Con la possibilità di aprire nuovi orizzonti per la produzione Sky Italia, Cattleya e Fandango, facendola diventare un cult anche Oltreoceano.

Il selfie tra «napoletani»

Tra le fan dello show, anche l’attrice Ellen Pompeo, protagonista dell’altrettanto cult «Grey’s Anatomy», che, qualche giorno fa, ha postato sul proprio profilo Instagram un selfie proprio con l’interprete del perfido Genny Savastano, incontrato per caso a Malibu (California). “Napoletani a Malibu!” ha scritto l’attrice, il cui nonno era originario di Gesualdo, in provincia di Avellino. “Salvatore Esposito è un mio amico e uno dei miei attori italiani preferiti. Se non avete visto Gomorra, non sapete cosa vi state perdendo”.

Ancora a «Grey's Anatomy»

Dal canto suo, anche l’attore italiano ha postato un selfie assieme alla protagonista di «Grey’s Anatomy», che, di recente, ha raccontato di aver intenzione di continuare a interpretare la sua iconica dottoressa Meredith finché il pubblico lo vorrà. «Mi dico sempre che sono pronta a fare altro e a interrompere prima che gli ascolti scendano, ma gli ascolti non scendono mai! Cioè, scendono un po’, ma il fatto che riusciamo a mantenere il nostro titolo di serie numero uno della ABC è incredibile».

L'attesa per la quarta stagione di «Gomorra»

Nel frattempo, qui da noi, cresce l’attesa per la quarta stagione di «Gomorra», in onda a partire dal 29 marzo su Sky Atlantic. Con dodici nuovi episodi, che partono proprio da dove si era chiusa la serie precedente, da quello scafo al largo del Golfo di Napoli su cui, morto l’Immortale, Genny è rimasto per la prima volta solo. È da lui che riparte la storia dei nuovi episodi, girati fra Napoli e dintorni, ma anche a Bologna, Reggio Emilia e Londra. Proprio nella capitale inglese Genny dovrà arrivare per proteggere la sua famiglia, mettendo anche in gioco le sue finanze. Sempre con il supporto della moglie Azzurra (Ivana Lotito), ormai sempre più coinvolta nel nuovo posizionamento della famiglia Savastano.