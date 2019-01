Dexter 2, episodi 3 e 4: Segreti e bugie

Nuovo appuntamento su sky Atlantic la seconda stagione di Dexter , il serial killer più amato del piccolo schermo, interpretato da Michael C. Hall. Costretto a partecipare agli incontri dei Narcotics Anonymous, gi Alcolisti Anonimi per drogati, Dexter conosce l'affascinante Lila, che si offre di essere il suo sponsor. Rita, però, non ne è troppo contenta. LaGuerta finalmente riprende possesso dell'ambito titolo di tenente. Frank Lundy chiede a Debra di entrare a far parte della sua task force dedicata al Macellaio della Baia di Miami. Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda giovedì 24 gennaio alle 21.15

Dexter, stagione 2, episodio 3: An Inconvenient Lie Rita comunica a Dexter che la lo storia può considerarsi conclusa se lui non farà qualcosa per la sua (finta) dipendenza, così lui inizia a frequentare gli incontri degli N.A., Narcotics Anonymous, gli Alcolisti Anonimi per i drogati. Ogni suo passo e ogni sua mossa, però, continuano a essere controllati da Doakes. Stranamente, però, il sergente tutto d'un pezzo si dimostra particolarmente comprensivo quando viene a sapere della (finta) dipendenza di Dexter, e decide di lasciarlo in pace almeno per un po'. Al primo incontro, Dexter conosce una misteriosa e affascinante donna di nome Lila che si offre di diventare il suo sponsor. Il Passeggero Oscuro ha bisogno di prendere il volante e di fare un viaggio liberatorio, così Dex va alla ricerca della sua prossima vittima nonostante l'aumento dei poliziotti e degli agenti dell'FBI per le strade della città. Frank Lundy chiede a Debra di entrare a far parte della sua task force dedicata al Macellaio della Baia di Miami. Studiando i resti recuperati in acqua, il team è in grado di trovare dei punti in comune, dei pattern: un piccolo passo dentro la mente del killer...

Dexter, stagione 2, episodio 4: See-Through

Dexter comincia a chiedersi quanto Lila sia adatta per essere il suo sponsor, e Rita, che ovviamente non vede l'affascinante inglese di buon occhio, lo incita a cercarsi uno sponsor uomo. La madre di Rita, Gail, è in visita, ed è sicura che Dexter nasconda qualcosa... Quando Masuka annuncia trionfalmente di aver trovato un modo per identificare il porto in cui il Macellaio lascia la sua imbarcazione, Dexter non tenta di cancellare delle prove. Doakes ha un aspro confronto con un suo ex collega che ha assassinato la propria moglie. Debra comincia a uscire con un certo Gabriel, un ragazzo conosciuto in palestra. LaGuerta è al settimo cielo: finalmente è di nuovo tenente. Intanto, le indagini proseguono.