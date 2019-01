Vikings 5, episodio 5 e 6: In viaggio verso il destino

Mentre Ivar infligge una clamorosa sconfitta a Aethelwulf e fa prigioniero Heahmund, Bjorn, Halfdan e Sindric devono fuggire in tutta fretta e fare ritorno a casa. Floki recluta alcune famiglie: insieme andranno a vivere nella "terra promessa" degli Dei. Anche un paradiso, però, puè presto trasformarsi in un inferno. Lagertha deve tenere a bada Margrethe e la sua insolenza. Harald stringe una nuova alleanza e decide di attaccare Kattegat entro due mesi. Astrid tenta di avvisare Lagertha, ma finisce vittima di uomini senza scrupoli e senza onore. Non perdere il quinto e il sesto episodio della prima parte della quinta stagione di Vikings, in onda su Sky Atlantic mercoledì 23 gennaio alle 21.15

Vikings, stagione 5 (prima parte), episodio 5: The Prisoner I sassoni celebrano la liberazione di York, ma non sanno ciò che li aspetta. Ivar e la sua armata, infatti, sono solo nascosti nei cunicoli sotterranei della cittadina. E sono pronti a colpire. La sconfitta è molto pesante e molto amara, soprattutto per il vescovo guerriero, che viene fatto prigioniero. Tornato a Kattegat, Floki dà inizio alla sua "campagna di reclutamento", riuscendo a convincere un buon numero di famiglie ad andare a vivere insieme a lui nella "terra degli Dei". Lagertha non è molto contenta della cosa: avrà bisogno di tutti i suoi guerrieri in vista dell'inevitabile scontro con Harald. Bjorn, Halfdan e Sinric arrivano finalmente al campo base dell'emiro Ziyadat Allah dopo un lungo viaggio nel deserto. Ad aspettarli, però, c'è una sorpresa decisamente poco gradita, specialmente per Eufemio...

Vikings, stagione 5 (prima parte), episodio 6: The Message

Bjorn, Halfdan e Sindric approfittano di una tempesta di sabbia per fuggire. Andare alla scoperta di nuovi luioghi e nuove genti è bello, ma è arrivato il momento di tornare a casa. Ivar e Hvitserk raggiungono il regno di Harald. I loro interessi contro Lagertha sono decisamente allineati, dunque l'alleanza è cosa fatta: nel giro di due mesi andranno all'attacco. Il Senzaossa fa a Heahmund un'offerta: il vescovo guerriero avrà salva la vita se accetterà di combattere contro l'attuale regina di Kattegat. Margrethe è stufa di ricevere ordini da una persona che non stima, così tenta di convincere Ubbe a ribellarsi. Floki e i suoi seguaci fuggono di nascosto: per loro ha inizio una nuova vita, ma non mancheranno i problemi. Astrid tenta di mandare un messaggio a Lagertha per informarla dell'imminente attacco, ma viene attaccata da uomini senza scrupoli e senza onore. I sassoni devo riprendersi dopo la pesante sconfitta subita a York. Deciso a portare avanti la visione del nonno Ecbert, che sognava un regno unito sotto un'unica corona, Alfred parte un pellegrinaggio nella speranza di ricevere un segno divino.