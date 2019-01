Arriva su sky Atlantic la seconda stagione di Dexter , il serial killer più amato del piccolo schermo, interpretato da Michael C. Hall. A un mese e mezzo dal rapimento di Debra e dall'eliminazione di Brian, Dexter deve guardarsi le spalle: Doakes, infatti, lo sta tenendo d'occhio. Il riaffiorare di alcuni sacchi contenenti resti umani fa arrivare in città l'agente dell'FBI Frank Lundy, che in poco tempo crea una task force con un unico obiettivo: la cattura del Macellaio della Baia di Miami. AKA Dexter Morgan... Non perdere il primo e il secondo episodio, in onda giovedì 17 gennaio alle 21.15

Dexter, stagione 2, episodio 1: It's Alive! Sono passati esattamenet 38 giorni dal finale della prima stagione, cioè da quando Dexter ha deciso di salvare Debra, sua sorella adottiva, e di togliere di mezzo una volta per tutte Rudy, suo fratello di sangue, in tutti i sensi. Ed è da quel momento che Dexter è tenuto sotto stretto controllo dal sergente Doakes. Doakes, infatti, è sicuro che ci sia qualcosa che non torna nel suo comportamento, ma ancora non sa quanto ha ragione! Ad ogni modo, niente caccia e niente omicidi per un po': il rischio di essere scoperto è troppo grande. Il desiderio di lasciare le redini, anche se solo per poco tempo, al Passeggero Oscuro è forte, fortissimo, così Dexter, non appena l'occasione si presenta, si lancia all'attacco, ma scopre di non poter andare fino in fondo. Dopo un periodo lontana dal lavoro per riprendersi fisicamente e, soprattutto, psicologicamente, Debra torna in servizio, ma LaGuerta non è così sicura che si tratti di una buona idea. Rita è frustrata: da una parte la sua relazione con Dexter non le sta dando ciò di cui ha veramente bisogno, dall'altra Paul le sta mettendo pressione chiedendole di comparire come testimone per la difesa al suo processo. La polizia di Miami fa una scoperta decisamente inquietatante: un numero piuttosto cospicuo di sacchi neri recuperati dal mare contenenti resti umani...

Dexter, stagione 2, episodio 2: Waiting to Exhale

Guidati dall'Agente Speciale Frank Lundy, un nome piuttosto noto dell'FBI, i poliziotti del Dipartimento di Polizia di Miami cominciano a dare la caccia a quello che viene rinominato con grande velocità il Macellaio della Baia di Miami. Intanto Dexter, che non si scompone più di tanto nonostante gli sia stato negato di entrare a far parte della task force, è sulle tracce di Little Chino: deve assolutamente finirlo prima che la polizia riesca ad agguantarlo. I fratelli Morgan parlano di quanto successo quella maledetta notte. Paul è morto e Rita ha dei sospetti su Dexter. Per sviare il discorso, Dexter le rivela di avere una dipendenza. Non specifica però di che tipo! Al Dipartimento c'è un nuovo capo: si tratta del tenente Esmee Pascal. LaGuerta si mostra eccessivamente accogliente: cosa ci sarà sotto?