Domenica 23 dicembre, maratona Trust – Il rapimento Getty, a partire dalle 10.25

Di chi ti puoi fidare veramente nel momento del bisogno? Della famiglia? O neanche di quella? Scopriamolo nella prima stagione di Trust – Il rapimento Getty , serie creata e scritta da Simon Beaufoy, diretta da Danny Boyle, e con Donald Sutherland (nel ruolo di Getty Sr.), Hilary Swank (nel ruolo di Gail Getty, la madre di Paul), e Brendan Fraser (nel ruolo di James Fletcher Chace) nel cast. A interpretare il rapito, il giovane Getty, Harris Dickinson, e c’è anche un po’ d’Italia con Giuseppe Battiston e Luca Marinelli.

Lunedì 24 dicembre, maratona Picnic at Hanging Rock, a partire dalle 15.15

Tre studentesse e un’insegnante scomparse misteriosamente nel nulla, un’istitutrice dal passato oscuro, e una comunità che nasconde impensabili segreti: c’è questo al centro di Picnic at Hanging Rock, la miniserie tratta da un celebre romanzo del 1967 di Joan Lindsay, di cui già nel 1975 Peter Weir aveva realizzato una trasposizione cinematografica. Nel cast, Natalie Dormer nei panni dell’inquietante e misteriosa Mrs. Appleyard.

Martedì 25 dicembre, maratona Big Little Lies, stagione 1, a partire dalle 13.45

Big Little Lies, piccole grandi bugie, per una miniserie che ha convinto praticamente chiunque. Adattamento dell'omonimo romanzo di Liane Moriarty, Big Little Lies vede un cast all stars (quasi) tutto al femminile, in cui spicca la triade Reese Witherspoon, Nicole Kidman e Shailene Woodley. "Sometimes it's the little lies that turn out to be the most lethal" (a volte sono le bugie più piccole quelle più letali), recita la tag-line del libro, dunque possiamo aspettarci di vederne delle belle. E' stato un omicidio, è stato un tragico incidente, o si tratta "soltanto" di qualcuno che si è comportato male? Ciò che è certo è che c'è scappato il morto!

Mercoledì 26 dicembre, maratona Succession, stagione 1, a partire dalle 09.50

Il giorno del suo ottantesimo compleanno, il magnate dei media Logan Roy si appresta a fare un annuncio che scovolgerà la sua famiglia, ma un malore improvviso lo costringe a essere ricoverato in ospedale. Da quel momento, tra i suoi quattro figli (Kendall, Roman, Siobhan e Connor) si scatena una lotta feroce per la successione.

Giovedì 27 dicembre, maratona Patrick Melrose, a partire dalle 15.15

Apprezzatissima la miniserie con Benedict Cumberbatch ispirata ai romanzi semi-autobiografici di Edward St Aubyn creata dallo scrittore, sceneggiatore e autore televisivo inglese David Nicholls. Cumberbatch è Patrick Melrose, lo scombinato protagonista che dopo la morte del padre si ritrova a combattere contro le sue dipendenze e i suoi demoni interiori che hanno origine da un’infanzia non proprio felice. Nel cast Jennifer Jason Leigh, Hugo Weaving, Indira Varma, Jessica Raine, Prasanna Puwanarajah, Pip Torrens, Anna Madeley, Allison Williams e Holliday Grainger.

Venerdì 28 dicembre, maratona Deutschland 86, a partire dalle 11.40

Sono passati tre anni dal finale di Deutschland 83 e siamo dunque nel 1986, un periodo non facile per la Germania dell'Est: quasi in bancarotta, con la Perestroika in atto, in un'Europa invasa dal terrorismo e dall'AIDS, e il problema dell'apartheid in Sudafrica. Sudafrica? Cosa c'entra con la DDR? Onde evitare ripercussioni, Martin Rauch, dopo quando accaduto nel finale di Deutschland 83, è stato "sistemato" da sua zia Lenora in un posto sicuro e lontano: nella zona sud del gigantesco continente africano. Il nostro involontario eroe passa tre anni nascosto, finché non viene nuovamente reclutato dall'agguerrita zia, che ha bisogno di lui per tentare di racimolare una cospicua quantità di denaro da inviare in Germania. I due si imbarcano dunque in un viaggio che li riporterà a casa, ma prima passeranno del tempo nella livera e decisamente capitalista Europa Occidentale.

Domenica 30 dicembre, maratona Le Bureau – Sotto copertura, stagione 4, a partire dalle 10.05

Ricercato dalla CIA e dalla DGSE, Malotru è fuggito a Mosca. Lì si trova costretto a collaborare con i servizi segreti russi in cambio di un posto sicuro dove nascondersi. A Parigi, intanto, il Bureau des Légendes è sotto l'attento scrutinio di JJA, il nuovo direttore della sicurezza interna della DGSE. Marie-Jeanne, ora direttrice del BDL, è pronta a mettere in atto un piano tanto delicato quanto importante: inviare un agente segreto a Mosca e farlo infiltrare in un gruppo di hacker russi. A essere scelto per la missione è un giovane geek della DGSE, Caesar. Sarà lui ad andare in Russia, e sarà lui ad aprire un nuovo fronte: quello della guerra cibernetica. Anche l'agente Marina Loiseau, fresca fresca di nuova identità, è in partenza per l'ex terra degli Zar. Nel frattempo, Jonas, l'analista siriano, responsabile della ricerca dei più pericolosi jihadisti francesi dopo la sconfitta di Daesh, attraverserà un Medio Oriente in rovina.

Lunedì 31 dicembre, maratona Romanzo Criminale, stagione 1, a partire dalle 09.25

La serie che ha dato il via a tutto: dal 2008 con furore, ma sempre piacevolissima, Romanzo Criminale è una delle produzioni originali Sky più amate di sempre. Tratta dal romanzo di Giancarlo De Cataldo, narra le gesta (decisamente poco eroiche) dei principali componenti della famigerata Banda della Magliana. Freddo, Dandi, Libano, interpretati rispettivamente da Vinicio Marchioni, Alessandro Roja e Francesco Montanari, saranno sempre nei nostri cuori.

Lunedì 31 dicembre, maratona The Generi, stagione 1, a partire dalle 21.15

Il ritorno in tv di quel folle di Maccio Capatonda. In The Generi, Maccio Capatonda è il quarantenne Gianfelice Spagnagatti, l'incarnazione dell'uomo medio...anzi, dell'uomo sotto la media! Ben al riparo da qualsivoglia emozione, le giornate di Gianfelice scorrono tutte uguali, e l'unica cosa che lo aiuta a evadere da una vita da comparsa - ma da comparsa sullo sfondo, s'intende - è il cinema. Western, horror, fantasy, commedia, noir: c'è un intero mondo al di là dello schermo. Ma se il mondo al di là dello schermo diventasse improvvisamente reale? Un’inaspettata e insperata svolta nella sua vita privata e lavorativa, infatti, farà intraprendere al piatto Gianfelice un inusuale percorso attraverso i mondi cinematografici e gli stereotipi dei film di genere.

Martedì 1 gennaio, maratona Romanzo Criminale, stagione 2, a partire dalle 10.35

Secondo e ultimo capitolo della storia della Banda della Magliana. Un finale dolceamaro, ma assolutamente perfetto.

Mercoledì 2 gennaio, maratona Fortitude, stagione 3, a partire dalle 18.15 (per arrivare all’ultimo episodio, il quarto, in onda alle 21.15)

Terza e ultima stagione di Fortitude, per un totale di quattro episodi da pelle d'oca, e non solo per la gelida ambientazione della serie creata da Simon Donald! Dopo l'omicidio del corrotto Governatore Munk e dopo gli orrori della seconda stagione, gli abitanti di Fortitude cercano di tornare alla normalità. Ma in un posto del genere, un posto così estremo, la normalità è qualcosa di difficilmente praticabile. Nel cast Dennis Quaid, Richard Dormer, Sienna Guillory, Luke Treadaway, Alexandra Moen, Mia Jexen e Bjorn Hlynur Haraldsson, Maria Schrader e Set Sjostrand, Aliette Opheim e Abubakar Salim.

Giovedì 3 gennaio, maratona Gomorra, stagione 1, a partire dalle 09.05

Anche in questo caso non c’è bisogno di presentazioni. Primo capitolo della saga dei Savastano e dell’ascesa al potere dell’Immortale Ciro di Marzio. Nel cast Fortunato Cerlino, Maria Pia Calzone, Marco D’Amore, Salvatore Esposito.

Venerdì 4 gennaio, maratona Gomorra, stagione 2, a partire dalle 09.15

Secondo capitolo della saga dei Savastano. Don Pietro latitante, Genny intenzionato a prendersi i suoi spazi, l’ambizione di Ciro e l’ingresso di due nuovi personaggi, Patrizia (Cristiana Dell’Anna), la nipote di Malammore (Fabio De caro), e Scianel (Cristina Donadio), la iena di Secondigliano.

Sabato 5 gennaio, maratona Gomorra, stagione 3, a partire dalle 10.00

Terzo capitolo della saga dei Savastano. Genny è in posizione precaria, Ciro è intenzionato a espiare per i peccati commessi, Scianel vuole il potere, Patrizia vuole vendetta. Entrano in scena Enzo “Sangue Blu” (Arturo Muselli), erede di una famiglia di spicco di Forcella, e Valerio (Loris De Luna), figlio della Napoli bene con un’insana attrazione per la parte più buia della città.

Domenica 6 gennaio, maratona Sharp Objects, a partire dalle 10.15

St. Louis, Missouri. La giornalista Camille Preaker viene mandata dal suo editore nella cittadina di Wind Gap per seguire un caso di cronaca locale, la scomparsa di una ragazzina, Natalie Keen. La decisione non è casuale: Camille è nata e cresciuta proprio lì. Inoltre c'è aria di serial killer, dunque di scoop: un anno prima, infatti, un'altra ragazzina, Anne Nash, è scomparsa all'improvviso e poi alcuni giorni dopo è stata ritrovata cadavere. Per Camille, tormentata dal fantasma della sorellina morta in circostanze misteriose quand'era solo una bambina, il ritorno a casa non sarà per niente facile. Soprattutto, non sarà facile rivedere sua madre Adora, esponente dell'alta società della zona, con la quale non ha mai avuto un buon rapporto. A Wind Gap c'è anche Amma, la sua sorellastra, un'adolescente dalla doppia vita: bambolina innocente a casa, lolita ribelle al di fuori delle mura domestiche. Il capo della polizia Bill Vickery non è molto collaborativo, ma in compenso il detective dell'FBI Richard Willis, outsider come lei, sembra ben disposto. Il ritrovamento del corpo senza vita di Natalie, però, cambia tutto...