Dexter, episodi 3 e 4: come ciliegine su una torta

Nuovo appuntamento su Sky Atlantic con la prima stagione di Dexter , il serial killer più amato del piccolo schermo. Continuano le indagini sul Killer del Camion Frigo, assassino che sembra avere in mente un piano ben preciso, e continuano le incursioni nel passato di Dexter. Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda giovedì 13 dicembre alle 21.15

Dexter, stagione 1, episodio 3: Popping Cherry Dopo la scoperta di una nuova vittima del Killer del Camion Frigo presso una pista da pattinaggio sul ghiaccio, uno dei guardiani entra nella cerchia dei potenziali sospettati. LaGuerta, ambiziosa e determinata, ha intenzione di risolvere il caso e di fare un bagno di gloria: lo sa bene Debra, che chiede aiuto al fratello e a Masuka nella speranza di trovare l'indizio che la porterà dritta dritta all'assassino. Intanto, Rita riceve una visita decisamente poco piacevole dallo spacciatore del suo ex marito, che ha intenzione di far pagare a lei il debito contratto da lui. Dexter ha deciso chi sarà la sua prossima vittima: un ragazzino colpevole d'omicidio recentemente uscito dal carcere e pronto a uccidere ancora. Nella sua mente si fanno strada i ricordi del suo primo omicidio, un'infermiera incaricata di prendersi cura di Harry durante i suoi ultimi giorni in ospedale. In realtà l'infermiera era un “angelo della morte”, un'assassina seriale proprio come Dexter. Il Sergente Doakes decide di prendere in mano la situazione e di risolvere i conti in sospeso con Guerrero.

Dexter, stagione 1, episodio 4: Let's Give the Boy a Hand

Il Killer del Camion Frigo sta diventando impaziente: le segnalazioni di pezzi di cadaveri congelati si fanno sempre più numerose, cosa che non fa altro che mettere ancora sotto più pressione la polizia di Miami, specialmente Debra e Angel. C'è però un fatto curioso, qualcosa di cui solo Dexter si è accorto: l'assassino sta lasciando le parti del corpo delle sue vittime in luoghi in qualche modo connessi alla sua infanzia. Ma com'è possibile? E perché questo misterioso assassino sembra sapere tutte queste cose su di lui? LaGuerta, frustrata per l'andamento delle indagini, tenta una mossa di marketing tanto delicata quanto potenzialmente efficace: confortare pubblicamente la madre dell'ultima vittima del killer. Doakes si trova tra l'incudine e il martello quando Guerrero, che sa benissimo di non essere nelle grazie del tosto sergente, sguinzaglia i suoi scagnozzi.